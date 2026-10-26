Câștigătorul este din Prahova, are în jur de 50 de ani și joacă la loto de peste 20 de ani. În ultimii ani joacă online aceleași numere, care au semnificație personală. A mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a obținut doar câștiguri mici.

„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu”, este mesajul pe care câștigătorul îl transmite jucătorilor.

Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Numerele câștigătoare care i-au adus marele premiu au fost: 5, 17, 29, 7, 8, 4.