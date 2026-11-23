



Deși porturile Constanța, Midia și Mangalia nu sunt vizate direct, asigurările mai mari pentru nave vor crește costurile de transport și, în final, prețurile pentru consumatori.

Decizia a fost luată de Forumul Internațional de Negociere, structură care reunește sindicatele navigatorilor și reprezentanții armatorilor din industria transportului maritim, și vizează largul coastelor României și Bulgariei. Cel puțin opt nave au fost atacate în ultima lună în această zonă. Cinci marinari au murit, iar alți 20 au fost dați dispăruți.

Dincolo de riscurile pentru navigatori, situația din Marea Neagră pune presiune și pe transportul de mărfuri. Companiile maritime au început deja să introducă taxe suplimentare pentru transporturile către și dinspre regiune. Iar problemele ar putea începe chiar de sărbători.

Adrian Mihălcioiu, inspector Federația Internațională a Transportatorilor: „Vorbim de produse alimentare, citrice și tot ce înseamnă sezonul acesta de Anul Nou, de Crăciun, vorbim de cadouri care vin, de instalații și multe alte lucruri mai ales din China”.

Georgeta Sărăcin, broker asigurări: „Mărfurile vor ajunge din ce în ce mai greu, pentru că nu mai sunt asiguratori dispuși să asigure riscul cargo cu clauză de război”.

Iar Portul Constanța riscă să piardă clienți în favoarea altor porturi europene, pentru că devine prea scump transportul.

Alexandru Sintu, operator portuar: „Costurile cresc și ca să facem o comparație, dacă un container din China vine până în Constanța cu 6.000 de dolari, către portul sloven Koper e cu 1.000 de dolari mai ieftin”.

Zilnic, în Portul Constanța ajung peste 10 nave cu marfă din import, fie ca vorbim de fructe, alimente, electronice, haine sau cosmetice. Riscurile din Marea Neagră scumpesc însă transportul, iar costurile se reflectă în prețul produselor. In plus, si marfa care pleacă va costa mai mult.

Anton Antoniadis, președinte Organizația Pentru Dezvoltarea Portului Constanța: „Orice export se va scumpi adică vom da mai puțină marfă la export. Orice marfă producem noi, cineva din comunitatea Europeană sau din altă țară o va produce mai ieftin ca noi”.

România riscă, astfel, să piardă pe ambele fronturi: importăm mai scump produse pentru consum și exportăm mai greu mărfuri românești, din cauza prețurilor mai puțin competitive.