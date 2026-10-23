Potrivit unui comunicat al Autorităţii Vamale Române (AVR), o delegaţie ucraineană a participat, vineri, la o demonstraţie practică a activităţii echipelor mobile ale instituţiei, în cadrul unui schimb de experienţă organizat sub egida EUAM Ucraina.

Cu această ocazie, membrii delegaţiei au putut observa direct, în teren, modul de organizare şi desfăşurare a controalelor.

„Programul vizitei a inclus întâlniri de lucru, în cadrul cărora au fost prezentate structura instituţională a Autorităţii Vamale Române şi modul de organizare şi coordonare a echipelor mobile de control vamal la nivel naţional şi regional. Un punct central al vizitei l-a constituit prezentarea activităţii echipelor mobile, în teren, în cadrul unei demonstraţii practice a modului în care se desfăşoară un control, precum şi a rolului acestor echipe în zona Portului Constanţa, unul dintre cele mai importante puncte de intrare a mărfurilor în România", se arată în comunicat.

Delegaţia a avut, de asemenea, ocazia să viziteze portul şi să cunoască îndeaproape contextul operaţional în care au loc activităţile specifice de control vamal.

„Experienţa Autorităţii Vamale Române poate contribui la dezvoltarea capacităţilor de gestionare integrată a frontierelor, esenţială atât pentru parcursul european al Ucrainei, cât şi pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere, de la contrabandă la traficul de persoane şi de arme. Prezentarea unor mecanisme concrete de lucru, a modului de coordonare a echipelor mobile şi a rolului controalelor operative în protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene şi în asigurarea respectării legislaţiei vamale sunt un punct de pornire foarte important în tot acest demers", a subliniat preşedintele AVR, Ioana Bădescu, citat în comunicat.

România va pune la dispoziția Ucrainei expertiza sa în controalele vamale mobile

Vizita a avut loc în cadrul unui program de schimb de experienţă desfăşurat sub egida EUAM Ucraina - Misiunea de Consiliere a Uniunii Europene în Ucraina, care sprijină consolidarea capacităţii instituţiilor ucrainene de a asigura securitatea civilă şi de a gestiona eficient frontierele.

La eveniment au participat o delegaţie a AVR, condusă de preşedintele instituţiei, Ioana Bădescu, un grup de oficiali din Ucraina, condus de Directorul Serviciului Vamal de Stat, Orest Mandziy, precum şi doi reprezentanţi EUAM.

„Prin acest schimb de experienţă, România pune la dispoziţia partenerilor ucraineni expertiza acumulată în organizarea şi coordonarea controalelor vamale mobile, un instrument important pentru identificarea transporturilor suspecte, prevenirea şi combaterea fraudei vamale şi a contrabandei, precum şi pentru creşterea eficienţei activităţilor de supraveghere şi control", precizează AVR.

Cooperarea se înscrie în obiectivele EUAM Ucraina, misiune civilă a Uniunii Europene care, din 2014, consiliază, îndrumă, instruieşte şi sprijină partenerii ucraineni în dezvoltarea unui sector de securitate civilă durabil, responsabil şi eficient, capabil să consolideze statul de drept, într-un context în care securitatea frontierelor, combaterea contrabandei şi eficienţa controalelor reprezintă priorităţi comune.