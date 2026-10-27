Traseul include primul tunel din România format din două galerii dotate cu zeci de camere video. Totuși termenul pentru deschiderea completă a autostrăzii până la Sibiu rămâne incert din cauza întârzierilor cu autorizațiile de mediu pe secțiunile 2 și 3.

În tunelul de la Momaia - cu celebrele galerii Alina și Daniela - se fac acum ultimele teste de siguranță. Tunelurile vor avea 35 de camere video conectate la un sistem automat de control.

Mihai Toma, șeful proiectului de monitorizare: „Acest sistem poate detecta în mod automat mașini oprite, mașini care circulă pe contrasens, obiecte sau pietoni”.

Secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești, de 10 kilometri, avea termen de finalizare luna februarie a anului viitor. Constructorii spun că lucrările sunt gata și, cel târziu la 1 decembrie, vom putea circula de la București pâna la Tigveni.

Între Tigveni și Cornetu, urmează să fie montată o „cârtiță" care să foreze tunelul de la Poiana. Este vorba despre un gigant tehnologic adus în România pentru a realiza o premieră absolută: primul tunel rutier de autostradă din țară excavat complet mecanizat.

Cristian Pistol, director general CNAIR: „Sunt foarte multe piese, vorbim de o cârtiță foarte mare, 30 de metri”.

Autostada Sibiu-Pitești are în total 5 secțiuni dintre care doar două sunt deschise, momentan, circulației:

Secțiunea 1: Sibiu – Boița - 13,17 km - deschisă circulației.

Secțiunea 2: Boița – Cornetu - 31,33 km - secțiune montană, în execuție.

Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni - 37,40 km - cel mai complex tronson montan, în execuție.

Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș - 9,86 km - aproape gata

Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești - 30,35 km - deschisă circulației.

Lucrările avansează și la capătul dinspre Sibiu al autostrăzii, pe lotul 2 unde constructorul are pe șantier 700 de muncitori și peste 160 de utilaje.

Alexandru Bogdan, reprezentantul constructorului: „Avem marele avantaj că în tunel nu depindem de vremea de afară și realizăm un progres foarte bun, chiar indiferent de condițiile meteo."

Pe de altă parte, șoferii care sperau să scape de aglomerație pe noul sector din Autostrada de Centură a Capitalei mai au de așteptat. Deși un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor dăduse ca sigură finalizarea șoselei până pe 26 octombrie, oficialii au revenit cu precizări afirmând că a fost vorba despre o declarație pripită.

Ștefan Ovidiu-Popa, Ministrul Transporturilor: „Nu a fost nicio discuție în cadrul Ministerului Transporturilor pentru data de 26 octombrie, pentru a fi date în circulație."

CNAIR a comunicat că încă se muncește la montarea parapetelor și la semnalizarea rutieră astfel că circulația va fi posibilă abia după finalizarea și recepția lucrărilor.