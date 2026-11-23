CNAIR a publicat două videoclipuri în care explică modul de traversare și măsurile care trebuie luate în cazul unei pene, al unui accident sau al unui incendiu. Deschiderea circulației este programată pentru 3 decembrie.

Tunelul Momaia face parte din Autostrada Sibiu – Pitești și este construit pe sub dealul cu același nume, în zona Curtea de Argeș. Este primul tunel de autostradă forat din România prin Noua Metodă Austriacă (NATM).

Cu o lungime de 1.350 de metri, tunelul este format din două galerii separate, câte una pentru fiecare sens de mers. Fiecare galerie are două benzi de circulație.

Pentru supravegherea traficului și detectarea rapidă a incidentelor, obiectivul este echipat cu peste 2.500 de puncte de monitorizare. Sistemul include senzori pentru detectarea fumului și a incendiilor, instalații de ventilație și iluminat, precum și camere video inteligente. Acestea pot identifica obiectele apărute pe carosabil și pot declanșa închiderea unei benzi sau chiar a întregii galerii, atunci când situația o impune.

Ce reguli trebuie să respecte șoferii în Tunelul Momaia

Potrivit instrucțiunilor prezentate de CNAIR, conducătorii auto trebuie să aprindă luminile de întâlnire înainte de intrarea în tunel și să le mențină aprinse pe toată durata traversării. Viteza maximă admisă este de 80 km/h.

De asemenea, șoferii trebuie să respecte indicatoarele rutiere, semnalele luminoase de deasupra benzilor și mesajele afișate pe panourile electronice. O altă regulă importantă este păstrarea unei distanțe suficiente față de vehiculul din față, inclusiv atunci când traficul încetinește sau se formează coloane.

În interiorul tunelului sunt interzise oprirea voluntară, întoarcerea și mersul înapoi. Conducătorii auto trebuie să respecte regulile de depășire și toate indicațiile semnalizării rutiere.

Atenție și la semafoarele de la intrare: dacă acestea indică roșu, șoferii trebuie să oprească înainte de a intra în tunel.

Ce trebuie să faci dacă apare o problemă în tunel

Videoclipurile publicate de CNAIR prezintă și procedurile care trebuie urmate în cazul unor situații neprevăzute.

Dacă traficul se blochează, conducătorii auto trebuie să reducă viteza, să aprindă luminile de avarie și să oprească păstrând o distanță sigură față de celelalte vehicule.

În cazul unei pene sau al unui accident, oprirea trebuie semnalizată, iar șoferii trebuie să solicite ajutor.

Dacă izbucnește un incendiu la propriul vehicul, pasagerii trebuie evacuați imediat. În schimb, dacă șoferii observă fum sau flăcări în față, nu trebuie să continue deplasarea prin zona afectată. Aceștia trebuie să părăsească tunelul pe jos, pentru a evita expunerea la fum și la pericolul de incendiu.