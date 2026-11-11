„În cazul unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei mobile, a Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică din România (STRR) sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauză, pentru o perioadă mai mare de 12 ore, vehiculele nu se înregistrează în STRR ca aflate în situaţie de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncţionalităţii, iar TollRo aferent se stabileşte ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului. CNAIR asigură funcţionarea STRR în condiţii de avarie şi publică de îndată, pe pagina proprie de internet şi în aplicaţia mobilă, informarea privind disfuncţionalitatea şi intervalul acesteia", prevede un amendament al Senatului la propunerea legislativă de modificare a Legii 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, potrivit Agerpres.

Un alt amendament adus proiectului iniţiat de un grup de senatori PSD şi AUR reduce TollRo de la 2.000 lei la 500 de lei în cazul în care nu se poate stabili distanţa parcursă pe domeniul SETRE România (Serviciul European de Taxare Rutieră Electronică), aplicată transportatorilor.

„Suma fixă de 500 lei reprezintă dublul mediei pe care un vehiculul o poate parcurge pe teritoriul naţional", argumentează membrii Comisiei de transporturi a Senatului, iniţiatorii amendamentului însuşit de plen.

Potrivit proiectului adoptat de Senat, "entitatea juridică care încasează tarifele rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România va emite bilunar facturile aferente plăţilor încasate sau, în cazul distribuitorilor, la momentul încasării sumei plătite de utilizator".

„E o realitate faptul că, de la 1 octombrie, transportatorii români trebuie să plătească de cinci ori mai mult utilizarea drumurilor naţionale. Un sistem informatic nou la nivel naţional de o asemenea amploare cu siguranţă poate să mai dea şi erori. Aceste erori nu trebuie puse pe seama acestor oameni care şi aşa sunt chemaţi să plătească mai mult pentru utilizarea drumurilor naţionale, ci trebuie găsită o formulă de clarificare a eventualelor greşeli. Asta încearcă să facă proiectul, să introducă o cale de contestare a acestor eventuale amenzi care nu sunt din vina lor. Niciodată nu s-a pus problema ca transportatorii să nu plătească pentru utilizarea drumului, dar nu este corect să plătească pentru eventuale greşeli de sistem. Dacă o cameră de înregistrare nu înregistrează, asta nu înseamnă că nu a plătit deja pentru utilizarea taxei de drum. (...) S-au modificat nişte termene doar ca o garanţie în care se pot clarifica anumite eventuale disfuncţionalităţi ale sistemului, dându-le posibilitatea transportatorilor să dovedească achitarea taxei de drum şi distanţele parcurse", a declarat, pentru AGERPRES, senatorul PSD Robert Cazanciuc, iniţiator al proiectului.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.