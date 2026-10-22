Potrivit Poliției din Ilfov, pe 7 octombrie 2025, după ce semnase controlul judiciar la Poliția Buftea, într-un alt dosar în care era cercetat, tot pentru propagandă legionară, Călin Georgescu a făcut în public salutul legionar cu mâna dreaptă dusă la inimă, apoi îndreptată în sus la 45 de grade.

Acest gest a fost făcut chiar pe treptele unei biserici din Buftea și a fost văzut și filmat atât de susținători, cât și de unele televiziuni care erau prezente.

Polițiștii de la Investigații criminale s-au sesizat din oficiu, iar azi ancheta lor a intrat în faza audierilor, așa că s-au deplasat la centrul de rețineri și arest preventiv unde se afla de 23 de zile Călin Georgescu, să-i spună despre acest nou dosar și să-l întrebe dacă dorește să dea declarații.

Contactat de Știrile Pro TV pentru un punct de vedere, avocatul său ne-a transmis că nu are ce să comenteze.

În februarie 2025, după ce a ieșit de la audieri de la Parchetul General în dosarul pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă legionară, Călin Georgescu ar fi făcut același salut.

Dacă va fi găsit vinovat pentru săvârșirea în public a acestor saluturi, riscă închisoarea de la 3 luni la 3 ani. Iar această nouă infracțiune vine după ce, miercuri, 21 octombrie, și procurorii DIICOT l-au informat că e urmărit penal, pentru că a instigat un tânăr să-i caute în casa tehnică de supraveghere folosită de autorități și să o compromită.

Vineri, 23 octombrie, Călin Georgescu află și dacă judecătorii Curții de Apel îi schimbă sau nu arestul preventiv cu cel la domiciliu.