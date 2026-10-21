Arestat preventiv într-un dosar de înșelăciune, Georgescu a fost adus din arest ca să-i fie prezentate acuzațiile.

Noile acuzații aduse lui Călin Georgescu

Aflat de 22 de zile în arest preventiv, Călin Georgescu e acuzat de instigare la alterarea integrității datelor și perturbarea sistemelor informatice.

Pe 26 septembrie, când se afla sub control judiciar în dosarul de înșelăciune cu consecințe grave, în care victima e un om de afaceri din Buzău, Georgescu a chemat la locuința lui din Mogoșoaia un tânăr care deține o firmă specializată în depistarea sistemelor de spionaj.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi studiat dosarul în care e acuzat și de constituirea unui grup infracțional organizat și așa ar fi aflat că ar fi fost interceptat de DIICOT. Georgescu s-ar fi temut că tehnica de supraveghere există în casa lui, percheziționată ultima dată pe 21 septembrie.

Tânărul, audiat de procurori

Miercuri, la audieri, la sediul DIICOT, a fost adus și tânărul pe care l-a instigat să caute microfoanele procurorilor.

Procurorii îl acuză de tentativă la alterarea integrității datelor pe Vlad Zamfir, tânărul care ar fi fost instigat de Călin Georgescu să distrugă tehnica de supraveghere, și l-au plasat sub control judiciar.

Pe Călin Georgescu l-au trimis înapoi în arest, iar noile acuzații ar putea să cântărească greu la contestația care se judecă vineri la Curtea de Apel București, acolo unde procurorii vor încerca să întoarcă decizia Tribunalului de pe 13 octombrie, care i-a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu.

Întrebat miercuri de jurnaliști cum comentează noile acuzații, Georgescu nu a oferit niciun răspuns.

Dacă cei doi vor fi găsiți vinovați în final pentru aceste noi infracțiuni, riscă amândoi o pedeapsă cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare.