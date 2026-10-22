Potrivit surselor, Călin Georgescu are calitatea de suspect pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Concret, în perioada în care se afla sub control judiciar, fostul candidat ar fi făcut salutul legionar către susţinătorii săi, în timp ce ieşea din secţia de poliţie din Buftea.

Acesta este cel de-al cincilea dosar deschis pe numele lui Georgescu.

Într-unul dintre aceste dosare, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat că, în perioada 2020 - 2025, a promovat în public cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea în public a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

''În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa", susţin procurorii.