Magistratul și-a motivat hotărârea prin care i-a admis fostului candidat la prezidențiale înlocuirea măsurii preventive.

Însă decizia a fost contestată de anchetatori, iar el rămâne deocamdată după gratii, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune, cu o pagubă de 1,2 milioane de euro.

Judecătorul notează în motivare că există probe împotriva lui Călin Georgescu, din care rezultă suspiciunea rezonabilă că ar fi comis faptele de înșelăciune pentru care a fost arestat preventiv. Magistratul subliniază însă că fostul candidat la prezidențiale nu ar fi încercat să fugă din țară după ce i s-au ridicat restricțiile în celelalte dosare și nici nu a încercat să se sustragă de la urmărirea penală.

„Deși privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică, (...) măsura arestării preventive nu mai pare a fi proporțională cu gravitatea acuzațiilor, măsura arestului la domiciliu fiind suficientă pentru buna desfășurare a procesului penal, înlăturarea eventualului risc de sustragere și prevenirea comiterii de alte infracțiuni” se arată în încheierea Tribunalului București.

Ion Negoescu a refuzat să asiste la percheziția informatică

Motivarea și întreg dosarul vor fi trimise Curții de Apel București pentru judecarea contestației formulate de DIICOT. Procurorii insistă că, deocamdată, Georgescu ar trebui să rămână arestat preventiv.

Între timp, anchetatorii de la DIICOT i-au percheziționat telefonul și lui Ion Negoescu. Este martor și personaj cheie în cazul în care fostul candidat la prezidențiale este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Fost ofițer de poliție, apoi șef pentru câteva luni în serviciul de filaj al celebrului DIPI și ulterior preot, Negoescu este, potrivit anchetatorilor, cel care i l-a prezentat pe Călin Georgescu omului de afaceri Răzvan Leu.

Leu a reclamat apoi că a pierdut un milion o sută de mii de euro într-o afacere propusă de Călin Georgescu și un complice.

Corespondent PROTV: „Martor în dosar, Ion Negoescu a refuzat să participe la percheziția informatică a telefonului ridicat de anchetatori. A revenit după câteva ore ca să semneze procesul-verbal.”

Curtea de Apel va tranșa măsura preventivă impusă lui Călin Georgescu săptămâna viitoare. Până atunci, el rămâne în arestul poliției.