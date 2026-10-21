„Astăzi, 21 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat și instigare) și tentativă la infracţiunile de alterarea integrităţii datelor informatice și perturbarea funcţionării sistemelor informatice” se arată într-un comunicat al DIICOT.

Potrivit news.ro, fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost scos miercuri din Arestul Central şi dus la DIICOT pentru audieri.

Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu ar fi cerut scanarea vilei sale din Mogoșoaia de dispozitive electronice de supraveghere audio și video, microfoane și camere, activitate care ar fi fost dusă la îndeplinire de un alt suspect, de 35 de ani. Procurorii DIICOT susțin că operațiunea ar fi fost derulată după percheziția procurorilor din 21 septembrie.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum și alterarea datelor informatice ori perturbarea funcționării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică. Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.”

Procurorii au recunoscut însă că mijloacele tehnice de supraveghere nu au fost modificate.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.”