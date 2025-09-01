Bolojan, în Parlament: „Aceasta este România pe care ne-o dorim? Avem privilegii, speciali și sinecuri"

Premierul a prezentat tabloul funcționării statului la asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, cerând susținerea reformelor pentru „un stat mai corect cu românii"

Premierul Ilie Bolojan a prezentat luni în plenul Parlamentului o imagine critică asupra funcționării statului român, în contextul asumirii răspunderii Guvernului pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale.

Șeful Executivului a descris un tablou sumbru al administrației publice, caracterizat de nepotisme, privilegii și practici abuzive, întrebând retoric parlamentarii dacă aceasta este România pe care și-o doresc pentru generațiile viitoare.

Întrebări retorice

„Doresc să prezint tabloul funcționării statului nostru, care astăzi este în multe locuri plin de nedreptăți", a declarat Bolojan în fața parlamentarilor.

Premierul a enumerat problemele sistemice: „Avem în multe locuri privilegii, speciali, excepții, risipă și sinecuri. Fiecare se descurcă cum poate. În multe locuri, unii își angajează rudele, alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false, ca să încaseze mai mult."

„Și atunci, eu vă întreb pe dumneavoastră, aceasta este România pe care ne-o dorim? Aceasta este România pe care vrem să o lăsăm copiilor și nepoților noștri? Eu zic că nu", a continuat Bolojan, făcând apel la responsabilitatea parlamentarilor.

„De aceea vă rog să susțineți întregul pachet de reforme și toate proiectele pentru care astăzi ne angajăm răspunderea Guvernului în fața Parlamentului", a adăugat premierul.

Cele trei direcții de principiu

Bolojan a reamintit că, la începutul demersului său, a stabilit trei direcții de principiu: „ordine în finanțele țării noastre, buna guvernare și respectul pentru cetățeni. Acestea rămân reperele noastre."

Premierul a mulțumit echipei guvernamentale: „Vreau să le mulțumesc colegilor de cabinet, care au lucrat la acest set de măsuri, pentru că a fost un efort de echipă al tuturor ministrilor, indiferent de culoarea politică."

„Un stat mai corect cu românii"

„Știu că nu este un pachet legislativ perfect, care este începutul reaşezării statului român pe baze de corectitudine și respect pentru români", a recunoscut șeful Executivului.

El a subliniat că „acest set de măsuri aduce echitate, elimină risipă și privilegii, taie sinecuri și aduce respect pentru oameni și dreptate. Într-un cuvânt, un stat mai corect cu românii."

Premierul spune că nu va lăsa lucrurile așa: „Dacă va fi nevoie să ajustăm unele politici, o vom face. Dacă vom putea să ușurăm povara fiscală asupra oamenilor, fără a dezechilibra din nou economia, o vom face."

Referitor la perspectivele economice, Bolojan a declarat: „Eu cred că undeva spre jumătatea anului următor, dacă se va merge înainte, vom constata că am reușit o corecție de curs. De acolo există perspectiva de creștere."

Discursul a fost susținut în contextul asumării răspunderii Guvernului pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, un mecanism constituțional care permite adoptarea unor măsuri controversate fără votul parlamentului, cu riscul unei moțiuni de cenzură.

