Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, menționat de 50.000 de ori în presă. Cei mai „invizibili” membri ai Guvernului

Premierul Ilie Bolojan este pe primul loc în topul vizibilității Guvernului din iulie, datorită declarațiilor despre măsurile economice și relațiile din coaliție, arată Barometrul News.ro și Klarmedia.

Premierul Ilie Bolojan ocupă primul loc în topul vizibilităţii, cu peste 50.000 de apariţii în presa scrisă şi online. El a înregistrat vârfuri de vizibilitate în contextul prezentăriii măsurilor din primul pachet de măsuri destinate reducerii deficitului bugetar, al discuţiilor pe tema reformei sistemului de pensii pentru magistraţii, dar şi al dezbaterilor generate de scandalul demisiei vicepremierului Dragoş Anastasiu.

Pe locul al doilea se află ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, el datorându-şi vizibilitatea precizărilor privind măsurile care au vizat plata asigurărilor sociale de sănătate, dar şi mesajului pentru medicii care ”primesc plicul cu bani” şi afirmaţiei potrivit căreia nu s-ar trata în străinătate, după o experienţă neplăcută la un spital din Milano. ”Îmi este ruşine că pacienţii sunt trimişi să cumpere algocalmin”, ”Am ajuns în situaţia în care nu putem acoperi gărzi, avem spitale cu chirurg, dar fără anestezist. Am ajuns la o anomalie” şi ”Există în România spitale unde avem mai mulţi şefi de secţie decât pacienţi”, sunt alte afirmaţii care i-au adus vizibilitate ministrului Sănătăţii, alături de anunţul privind măsurile în cazul spitalelor private care transferă pacienţi la unităţi din sistemul public.

Poziţia a treia în top revine ministrului Mediului Diana Buzoianu, cu o vizibilitate mai mare ca urmare a declaraţiilor privind reorganizarea Romsilva şi reluarea programului ”Rabla”, dar şi a anunţului referitor la diminuarea amenzilor pentru persoanele care hrănersc animale. Alte declaraţii care au plasat-o pe locul al treilea în topul vizibilităţii sunt cele privind controalele la gropile de gunoi şi fermierii care vor să irige cu apa din râuri.

Diana Buzoianu este urmată de ministrul Finanţelor Alexandru Nazare, care a înregistrat o vizibilitate mai mare pe fondul declaraţiilor referitoare la primul pachet de măsuri fiscale, dar şi pe fondul protestelor bugetarilor, inclusiv ale angajaţilor din ministerul pe care îl conduce, şi al anunţului potrivit căruia nu se pune problema amânării sau blocării plăţii pensiilor şi a salariilor.

”Noi nu suntem de azi, de ieri, în această situaţie, suntem de 5 ani. Am ignorat că suntem în procedură de deficit excesiv”, ”Trebuie făcută curăţenie în tot ce înseamnă sinecuri şi privilegii, în tot ce înseamnă cheltuieli discreţionare şi trebuie reinstituită disciplina finanţelor publice”, ”ANAF-ul trebuie să înceapă să-şi facă treaba, nu se poate să nu răspundă la absolut nimic”, sunt alte declaraţii care i-au adus vizibilitate ministrului Finanţelor.

Anunţurile referitoare la schimbarea sistemului de burse pentru elevi, dar şi la creşterea normelor didactice, precum şi schimbarea modului de calcul pentru bursele studenţilor l-au plasat pe ministrul Educaţiei Daniel David pe locul cinci în topul vizibilităţii membrilor Guvernului. Mesajele către protestatarii din educaţie, dar şi anunţul potrivit căruia a venit să ajute, nu să încurce şi nu urmăreşte o carieră politică, au contribuit la creşterea vizibilităţii ministrului Daniel David.

Miniștrii menționați cel mai puțin în presă

Cinci miniştri ai Cabinetului Bolojan se află, ca număr de menţiuni în presa scrisă şi online, în intervalul 2000 - 3.000. În ordine descrescătoare a numărului de menţiuni, ei sunt: ministrul Economiei, Radu Miruţă, ministrul Dezvoltării Cseke Attila, ministrul Energiei Bogdan Ivan, ministrul de Externe Oana Ţoiu şi vicepremierul Tanczos Barna.

Doi miniştri au între 2.000 şi 3.000 de menţiuni - ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu.

Trei miniştri se regăsesc în intervalul 1.000 - 2.000 de menţiuni: ministrul Transporturilor Cirprian Şerban, ministrul Justiţiei Radu Marinescu şi ministrul Agriculturii Florin Barbu.

Patru membri ai Guvernului au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online în iulie: vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Culturii Andras Istvan Demeter şi ministrul Investişiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru.

