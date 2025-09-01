Lider PSD, întrebat dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR poate continua și fără Bolojan: ”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos”

Unul dintre numele importante din PSD, fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează coaliția de guvernare că Ilie Bolojan nu este singurul om ”care să salveze România”.

Câciu a fost întrebat de jurnaliști, luni, cum comentează informația apărută pe surse că Ilie Bolojan ar fi amenințat în ședința de duminică seara că este dispus să demisioneze din fruntea Guvernului dacă reforma în administrația publică nu se face așa cum dorește PNL.

Fostul ministru afirmă că, de fapt, Bolojan ar fi lansat această amenințare din cauza tensiunilor de la aceste discuții, în confițiile în care PNL nu se înțelege cu PSD și UDMR pe tema reformei din administrația publică.

”Acuma vă dați seama, în ședințele de coaliție știți cum e, am asistat la alte ședințe de coaliție ... mai sunt și nervi, mai sunt și astfel de situații în care se se spun lucruri mai de genul acesta.”, a spus Câciu.

El a continuat, spunând că ”lucrurile sunt mai complexe decât atât” și că, de fapt, reformele din România nu le realizează un singur om, adică ... Bolojan.

”Dumneavoastră știți că eu nu prea îl aud pe domnul Bolojan. Domnul Bolojan este un om rațional. Nu ... Asta a fost o chestiune spusă, probabil la nervi. Lucrurile sunt mai complexe decât atât și haideți să mai spun un lucru, și știe, că i-am spus acest lucru. Reformele acestea le face coaliția. Nu Popescu, nu Ionescu, nu Bolojan, nu Câciu, nu Grindeanu. Da? Această coaliție își asumă aceste reforme, care nu sunt deloc unele care să atragă simpatia publică. Acuma, să nu ne închipuim că stă totul într-un om. Sunt anumite chestiuni care se discută, sunt și nervi, se și relaxează discuția. Și cu siguranță rațiunea va învinge.”, a declarat Adrian Câciu.

La insistențele jurnaliștilor, care au vrut să afle dacă ”poate continua coaliția și fără Ilie Bolojan premier”, liderul PSD a evitat să dea un răspuns clar, însă a subliniat, ironic, faptul că el nu este ”adeptul mitului lui Făt-Frumos”.

”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos. Și știți foarte bine că am spus asta de fiecare dată. România întotdeauna a fost salvată din solidaritatea pe care a avut-o între popor, între clasa politică. Atunci când s-au unit toți și-au făcut treaba. Era și domnul Cîțu care era singurul care salva ... Nu există un om care să salveze România doar de unul singur și nu poate face nimeni de unul singur. Știți foarte bine și unde lucrați dumneavoastră, totul se face în echipă. Nu cred că va fi cazul să avem o astfel de sincopă. Și, încă o dată, rațiunea învinge, rațiunea, calmul. Sunt elemente pe care se poate ajunge la compromis. Sunt elemente în care încă nu sunt, să zic așa, lucrurile foarte clare.”, a mai spus Câciu.

