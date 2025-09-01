Lider PSD, întrebat dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR poate continua și fără Bolojan: ”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos”

01-09-2025 | 12:02
Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor, Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea

Unul dintre numele importante din PSD, fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează coaliția de guvernare că Ilie Bolojan nu este singurul om ”care să salveze România”.

Cristian Matei

Câciu a fost întrebat de jurnaliști, luni, cum comentează informația apărută pe surse că Ilie Bolojan ar fi amenințat în ședința de duminică seara că este dispus să demisioneze din fruntea Guvernului dacă reforma în administrația publică nu se face așa cum dorește PNL.

Fostul ministru afirmă că, de fapt, Bolojan ar fi lansat această amenințare din cauza tensiunilor de la aceste discuții, în confițiile în care PNL nu se înțelege cu PSD și UDMR pe tema reformei din administrația publică.

”Acuma vă dați seama, în ședințele de coaliție știți cum e, am asistat la alte ședințe de coaliție ... mai sunt și nervi, mai sunt și astfel de situații în care se se spun lucruri mai de genul acesta.”, a spus Câciu.

El a continuat, spunând că ”lucrurile sunt mai complexe decât atât” și că, de fapt, reformele din România nu le realizează un singur om, adică ... Bolojan.

parlament
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Dumneavoastră știți că eu nu prea îl aud pe domnul Bolojan. Domnul Bolojan este un om rațional. Nu ... Asta a fost o chestiune spusă, probabil la nervi. Lucrurile sunt mai complexe decât atât și haideți să mai spun un lucru, și știe, că i-am spus acest lucru. Reformele acestea le face coaliția. Nu Popescu, nu Ionescu, nu Bolojan, nu Câciu, nu Grindeanu. Da? Această coaliție își asumă aceste reforme, care nu sunt deloc unele care să atragă simpatia publică. Acuma, să nu ne închipuim că stă totul într-un om. Sunt anumite chestiuni care se discută, sunt și nervi, se și relaxează discuția. Și cu siguranță rațiunea va învinge.”, a declarat Adrian Câciu.

La insistențele jurnaliștilor, care au vrut să afle dacă ”poate continua coaliția și fără Ilie Bolojan premier”, liderul PSD a evitat să dea un răspuns clar, însă a subliniat, ironic, faptul că el nu este ”adeptul mitului lui Făt-Frumos”.

Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos. Și știți foarte bine că am spus asta de fiecare dată. România întotdeauna a fost salvată din solidaritatea pe care a avut-o între popor, între clasa politică. Atunci când s-au unit toți și-au făcut treaba. Era și domnul Cîțu care era singurul care salva ... Nu există un om care să salveze România doar de unul singur și nu poate face nimeni de unul singur. Știți foarte bine și unde lucrați dumneavoastră, totul se face în echipă. Nu cred că va fi cazul să avem o astfel de sincopă. Și, încă o dată, rațiunea învinge, rațiunea, calmul. Sunt elemente pe care se poate ajunge la compromis. Sunt elemente în care încă nu sunt, să zic așa, lucrurile foarte clare.”, a mai spus Câciu.

Reforma din administrația publică, mărul discordiei în Guvern. Ilie Bolojan vrea să taie 70.000 de posturi, PSD se opune

Dată publicare: 01-09-2025 11:43

Partidul lui Bolojan explică de ce insistă cu o reducere a posturilor cu 40-45 % în administrație: ”Nu este praf în ochi”
Stiri Politice
Partidul lui Bolojan explică de ce insistă cu o reducere a posturilor cu 40-45 % în administrație: ”Nu este praf în ochi”

Partidul condus de premierul Ilie Bolojan a explicat într-un comunicat de presă de ce insistă în momentul de față pentru o reducere cu 40 % a numărului de posturi din administrația publică, fapt care a provocat deja un blocaj în coaliția de guvernare.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reforme.

Elena Lasconi are un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan: ”Grijă mare cu măsurile”
Stiri Politice
Elena Lasconi are un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan: ”Grijă mare cu măsurile”

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, avertizează, duminică seară, că cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile. 

Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia
Stiri Politice
Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia

A fost ședință a coaliției de guvernare, duminică, la Palatul Victoria. Iar reforma din administrația publică a fost mărul discordiei. Timp de ore bune, partidele NU s-au pus de acord pe numărul de posturi, pe care Guvernul trebuie să le reducă.

Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, menționat de 50.000 de ori în presă. Cei mai „invizibili” membri ai Guvernului
Stiri Diverse
Topul celor mai vizibili miniștri. Bolojan, menționat de 50.000 de ori în presă. Cei mai „invizibili” membri ai Guvernului

Premierul Ilie Bolojan este pe primul loc în topul vizibilității Guvernului din iulie, datorită declarațiilor despre măsurile economice și relațiile din coaliție, arată Barometrul News.ro și Klarmedia.

Scumpirile masive care intră de pe 1 septembrie în vigoare. În cât timp cred românii că va trece greul
iBani
Scumpirile masive care intră de pe 1 septembrie în vigoare. În cât timp cred românii că va trece greul

Până la adoptarea următoarelor pachete de măsuri pregătite de Guvern, de luni, 1 septembrie, intră în vigoare câteva majorări de taxe și măsuri din primul pachet. Sunt majorări pentru șoferi, de exemplu, dar și schimbări pentru coasigurați.  

Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Xi Jinping și Vladimir Putin atacă SUA și Occidentul. „Această criză este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina”
Stiri externe
Xi Jinping și Vladimir Putin atacă SUA și Occidentul. „Această criză este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina”

Președinții Chinei, Xi Jinping, și al Rusiei, Vladimir Putin, au criticat Statele Unite și Occidentul, luni, în cadrul unui summit dedicat promovării unui nou model de guvernanță globală, organizat într-un context internațional marcat de tensiuni.

1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 sotie amanta
Shutterstock
Stiri externe
O chinezoaică a pus bannere în centrul orașului în care îi ”mulțumea” celei mai bune prietene că s-a culcat cu soțul ei
