Președintele PSD Arad, despre Ilie Bolojan: "După ce ai făcut haos în jurul tău, îți iei jucăriile și pleci”

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a comentat în mod ironic informația neoficială potrivit căreia Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia în ședința coaliției, dacă nu i se acceptă planul de reformă din administrația locală.

"După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci. Asta nu poate să îţi atragă respectul partenerilor şi, cu atât mai puţin, pe cel al românilor oneşti care suportă deja consecinţele "reformei" marca Bolojan.

Apoi, au românii o povestioară despre Ionică şi lupul... Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliţie şi românii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate şi hazard, nu leadership. Şi nimeni nu te mai ia în serios", a scris Fifor pe Facebook, potrivit Agerpres.

Fostul ministru susține că "ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică şi incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv".

"Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci de fiecare dată când partenerii tăi au alte puncte de vedere. Este un comportament imberb, total inadecvat cu poziţia de premier. Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcţiona doar pentru că are în spate o coaliţie din care fac parte mai multe partide.

De aceea, deciziile majore trebuie luate prin consens, aşa cum prevede Acordul Politic pe baza căruia funcţionează Coaliţia. Premierul nu poate schimba unilateral, de la o zi la alta, înţelegerile convenite în Coaliţie, mai ales atunci când datele pe care le invocă nu corespund realităţii.

Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv şi dacă nu poate respecta înţelegerile din Coaliţie, atunci să îşi ia jucăriile şi să plece, dar să-şi asume şi toate consecinţele negative pe care le va produce asupra economiei naţionale cu acest comportament imatur", a transmis liderul PSD.

Pe de altă parte, susţine social-democratul, "nimeni nu contestă nevoia de reformă".

"PSD nu blochează nicio schimbare necesară. Cerem doar ca deciziile majore, care afectează milioane de oameni, să fie luate cu responsabilitate şi pe baza unor date reale, nu pe genunchi şi nu cu cifre care se schimbă de la o zi la alta.

Susţinem eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip "ghilotină", impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realităţile din teren.

Administraţia locală nu înseamnă doar funcţionari. Înseamnă şcoli, biblioteci, poliţie locală, jurişti, contabili, servicii publice vitale. O reformă făcută cu barda ar destabiliza grav sistemul şi ar lovi direct în cetăţeni. Mai bine măsurăm de zece ori, decât să tăiem o dată şi prost", a transmis parlamentarul PSD.

Premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat în ședința de duminică seara că este dispus să demisioneze din fruntea Guvernului dacă reforma în administrația publică nu se face așa cum dorește PNL.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













