Președintele PSD Arad, despre Ilie Bolojan: "După ce ai făcut haos în jurul tău, îți iei jucăriile și pleci”

Stiri Politice
01-09-2025 | 14:38
Mihai Fifor: PSD nu va susţine niciodată PNRR. E un plan sinistru de austeritate
Agerpres

Preşedintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor, a comentat în mod ironic informația neoficială potrivit căreia Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia în ședința coaliției, dacă nu i se acceptă planul de reformă din administrația locală. 

autor
Cristian Matei

"După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îţi iei jucăriile şi pleci. Asta nu poate să îţi atragă respectul partenerilor şi, cu atât mai puţin, pe cel al românilor oneşti care suportă deja consecinţele "reformei" marca Bolojan.

Apoi, au românii o povestioară despre Ionică şi lupul... Dacă domnul Bolojan vrea să joace rolul lui Ionică, să nu se mire când partenerii de coaliţie şi românii încep să vadă în acest joc doar iresponsabilitate şi hazard, nu leadership. Şi nimeni nu te mai ia în serios", a scris Fifor pe Facebook, potrivit Agerpres.

Fostul ministru susține că "ameninţarea permanentă cu demisia pe care o face premierul Bolojan reflectă o doză de imaturitate politică şi incapacitatea de a purta un dialog politic constructiv".

"Nu poţi să ameninţi că îţi iei jucăriile şi pleci de fiecare dată când partenerii tăi au alte puncte de vedere. Este un comportament imberb, total inadecvat cu poziţia de premier. Premierul trebuie să accepte o realitate simplă: PNL a luat în alegeri doar 14%, iar guvernul pe care îl conduce poate funcţiona doar pentru că are în spate o coaliţie din care fac parte mai multe partide.

Citește și
Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan
Partidul lui Bolojan explică de ce insistă cu o reducere a posturilor cu 40-45 % în administrație: ”Nu este praf în ochi”

De aceea, deciziile majore trebuie luate prin consens, aşa cum prevede Acordul Politic pe baza căruia funcţionează Coaliţia. Premierul nu poate schimba unilateral, de la o zi la alta, înţelegerile convenite în Coaliţie, mai ales atunci când datele pe care le invocă nu corespund realităţii.

Dacă domnul Bolojan e incapabil să aibă un dialog politic constructiv şi dacă nu poate respecta înţelegerile din Coaliţie, atunci să îşi ia jucăriile şi să plece, dar să-şi asume şi toate consecinţele negative pe care le va produce asupra economiei naţionale cu acest comportament imatur", a transmis liderul PSD.

Pe de altă parte, susţine social-democratul, "nimeni nu contestă nevoia de reformă".

"PSD nu blochează nicio schimbare necesară. Cerem doar ca deciziile majore, care afectează milioane de oameni, să fie luate cu responsabilitate şi pe baza unor date reale, nu pe genunchi şi nu cu cifre care se schimbă de la o zi la alta.

Susţinem eliminarea cheltuielilor inutile, dar nu acceptăm tăieri de tip "ghilotină", impuse otova pe procente stabilite la centru, fără legătură cu realităţile din teren.

Administraţia locală nu înseamnă doar funcţionari. Înseamnă şcoli, biblioteci, poliţie locală, jurişti, contabili, servicii publice vitale. O reformă făcută cu barda ar destabiliza grav sistemul şi ar lovi direct în cetăţeni. Mai bine măsurăm de zece ori, decât să tăiem o dată şi prost", a transmis parlamentarul PSD.

Premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat în ședința de duminică seara că este dispus să demisioneze din fruntea Guvernului dacă reforma în administrația publică nu se face așa cum dorește PNL.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Agerpres

Etichete: guvern, PSD, PNL, ilie bolojan, Mihai Fifor,

Dată publicare: 01-09-2025 14:27

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Lider PSD, întrebat dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR poate continua și fără Bolojan: ”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos”
Stiri Politice
Lider PSD, întrebat dacă coaliția PSD-PNL-USR-UDMR poate continua și fără Bolojan: ”Nu sunt adeptul mitului lui Făt-Frumos”

Unul dintre numele importante din PSD, fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează coaliția de guvernare că Ilie Bolojan nu este singurul om ”care să salveze România”.

Partidul lui Bolojan explică de ce insistă cu o reducere a posturilor cu 40-45 % în administrație: ”Nu este praf în ochi”
Stiri Politice
Partidul lui Bolojan explică de ce insistă cu o reducere a posturilor cu 40-45 % în administrație: ”Nu este praf în ochi”

Partidul condus de premierul Ilie Bolojan a explicat într-un comunicat de presă de ce insistă în momentul de față pentru o reducere cu 40 % a numărului de posturi din administrația publică, fapt care a provocat deja un blocaj în coaliția de guvernare.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reforme.

Elena Lasconi are un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan: ”Grijă mare cu măsurile”
Stiri Politice
Elena Lasconi are un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan: ”Grijă mare cu măsurile”

Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, avertizează, duminică seară, că cea mai mare greşeală într-o societate capitalistă este să tai investiţiile. 

Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia
Stiri Politice
Blocaj în coaliție, din cauza reformei în administrația publică. Surse: Premierul Ilie Bolojan a amenințat ca își dă demisia

A fost ședință a coaliției de guvernare, duminică, la Palatul Victoria. Iar reforma din administrația publică a fost mărul discordiei. Timp de ore bune, partidele NU s-au pus de acord pe numărul de posturi, pe care Guvernul trebuie să le reducă.

Recomandări
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar:
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: "Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: „Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”
Stiri Politice
Fostul ministru Adrian Câciu, întrebat dacă în coaliție se discută de o nouă creștere de TVA: „Fără PSD, da. Dar cu PSD nu”

PSD și USR resping zvonurile privind o posibilă majorare a TVA-uui de către coaliția de guvernare, pentru a acoperi deficitul bugetar. 

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei
Stiri externe
Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost lăsat fără navigație GPS de o ”interferență flagrantă” a Rusiei

Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a fost nevoit să aterizeze în Bulgaria ghidându-se exclusiv pe hărți de hârtie și folosindu-se de îndemânarea piloților, după ce navigația GPS a fost dezactivată în urma unui atac rusesc, scrie FT.  

Top citite
1 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
3 Alzheimer
Shutterstock
Stiri externe
Un tratament revoluționar pentru Alzheimer a fost aprobat în SUA și în formă injectabilă pentru administrare acasă
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28