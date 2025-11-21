Bolnavii de cancer condamnă declarațiile lui Nicușor Dan despre redirecționarea banilor din sănătate către apărarea Ucrainei

21-11-2025 | 11:11
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Inquam/ George Călin

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România își exprimă profunda îngrijorare și indignare față de declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan, legate de fondurile pentru finanțarea apărării și Ucrainei.

Mihai Niculescu

Fonduri de la Sănătate și Educație vor fi redirecționate pentru finanțarea Armatei, a parteneriatelor externe și a sprijinului oferit Ucrainei, a spus Nicușor Dan într-o declarație publică, iar organizația consideră această perspectivă „un atentat direct la sănătatea românilor" și o gravă încălcare a obligațiilor statului față de cetățeni.

„Nu ne așteptam la o asemenea declarație de la un fost ONG-ist"

„Nu ne așteptam de la Domnul Președinte, fost ONG-ist, apărător și susținător al drepturilor și libertăților cetățenilor, la o asemenea declarație, sau a fost o declarație «nefericită»???", transmite FABC într-un comunicat preluat de Agerpres.

Federația subliniază că bugetul de sănătate reprezintă contribuțiile obligatorii ale milioanelor de români asigurați - „bani destinați exclusiv tratamentelor medicale, prevenției și serviciilor de sănătate, nu altor priorități politice sau strategice. Sunt bani ai oamenilor, destinați exclusiv accesului la servicii medicale, tratamente, prevenție și siguranță sanitară, nu este un fond discreționar al Guvernului și al Președintelui!"

Sistemul sanitar, subfinanțat cronic

România se confruntă deja cu un sistem sanitar subfinanțat cronic. În oncologie, subfinanțarea se traduce în:

  • Acces tardiv la diagnostic și tratament de ultimă generație care pot face diferența între viață și moarte

  • Tratamente întârziate sau limitate

  • Lipsa centrelor regionale adecvate

  • Liste de așteptare care pun viața pacienților în pericol

  • Lipsa personalului medical

  • Spitale învechite și insuficiente

  • Acces redus la servicii în zonele rurale

  • Lipsa unui plan național

  • Programe de screening inexistente

  • Investiții amânate de peste două decenii

„Fiecare leu tăiat din sănătate înseamnă vieți pierdute. În mod special pentru bolnavii de cancer, unde fiecare zi de întârziere poate face diferența dintre viață și moarte", avertizează FABC.

Solicitări ferme către autorități

Federația pacienților bolnavi de cancer solicită autorităților statului român:

  • Clarificări imediate privind declarațiile apărute și intențiile reale legate de bugetul Sănătății

  • Garanții ferme că fondurile destinate sănătății nu vor fi deturnate sub nicio formă către alte domenii

  • Respectarea obligației constituționale de a asigura accesul la îngrijiri medicale pentru toți cetățenii

  • Consultarea reală și constantă a organizațiilor de pacienți, profesioniștilor din sănătate și societății civile înainte de orice decizie cu impact asupra sistemului medical

„Un stat care ia de la sănătate își condamnă propriii cetățeni"

„Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România atrage atenția că un stat care ia de la sănătate își condamnă propriii cetățeni. Iar românii bolnavi de cancer, care duc deja o luptă grea pentru viață, nu pot și nu trebuie să plătească prețul unor decizii politice luate fără transparență", se arată în comunicat.

Federația conchide cu un mesaj ferm: „Sănătatea românilor nu poate fi monedă de schimb în jocuri geopolitice sau în negocieri politice. Sănătatea nu se negociază. Sănătatea este un drept care trebuie protejat."

Ce a spus, exact, Nicușor Dan, despre banii de război

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu acordat recent RTV, despre banii de la buget direcționați către armată și de eforturile financiare pe care România trebuie să le facă pentru a-și onora parteneriatele militare.

„Pentru a fi în Alianță asta trebuie să plătim. Nu putem aștepta pentru ca doar alții sa ne apere pe noi! Așa cum noi ne așteptăm ca parteneriatul cu alții sa descurajeze pe cineva să ne atace pe noi așa și noi trebuie să fim pregătiți să-i ajutăm pe alții” a început președintele.

Și pentru că nu sunt bani suficienți, Nicușor Dan a recunoscut că trebuie redirecționate fonduri din două domenii esențiale ale oricărui stat, Sănătatea și Educația: „Pe scurt, asta înseamnă că o parte din bani o să-i luam de la sistemul de sănătate, de la învățământ! Teoretic e stupid, dar în condițiile astea, asta trebuie să facem pentru industria de apărare.

În campania electorală, Nicușor Dan a câștigat voturi promițând că reforma Educației și finanțarea sistemului de învățământ vor fi priorități ale mandatului său de președinte.

Sursa: Agerpres

