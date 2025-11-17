Președintele Nicușor Dan a convocat din nou CSAT. Ce se află pe agenda discuțiilor care vor avea loc la Palatul Cotroceni

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi se află subiecte esențiale pentru securitatea națională, printre care Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, Analiza Strategică a Apărării și raportul privind activitățile din primele șapte luni ale anului pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, considerate riscuri pentru siguranța națională.

De asemenea, vor fi evaluate riscurile, amenințările și vulnerabilitățile la adresa României prognozate pentru 2026 și se va analiza raportul consolidat privind participarea țării la exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

Ședința va include și discuții pe teme actuale din domeniul securității naționale.

Ultima ședința CSAT convocată de președintele Nicușor Dan a avut loc la finalul lunii septembrie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













