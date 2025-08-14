Avertismentul CNAS: Tratamentul bolnavilor de cancer se face acum ”pe datorie”. Câți pacienți oncologici sunt în România

Stiri Sanatate
14-08-2025 | 18:28
Tratamentul bolnavilor de cancer din România se face acum pe credite, după ce bugetul alocat pentru 2025 s-a epuizat, atât din cauza înregistrării a numeroase noi cazuri, cât și pentru că s-a extins accesul la terapii inovatoare, anunță CNAS.

autor
Cristian Anton

CNAS anunță că tratamentul bolnavilor de cancer din România se face acum prin credite de angajament, altfel spus ”pe datorie”, motiv pentru care solicită o rectificare bugetară urgentă, prin intermediul căreia să i se aloce fonduri suplimentare.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este constant preocupată de situația pacienților oncologici și reafirmă că asigurarea accesului acestora la tratamentele necesare reprezintă o prioritate pentru instituție.

În prezent, CNAS dispune de credite de angajament care permit asigurarea continuității tratamentelor bolnavilor oncologici. Chiar dacă există un deficit de credite bugetare care generează întârzieri în decontarea facturilor către furnizori, tratamentele sunt în continuare acordate în baza creditelor de angajament repartizate furnizorilor de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate”, se arată într-un comunicat transmis joi de CNAS.

Creșterea numărului de pacienți și terapiile inovative au dus la epuizarea bugetului

Potrivit instituției, fondurile alocate pentru 2025 s-au epuizat din două motive:

Fondurile pentru tratamentele oncologice au fost prevăzute în bugetul aprobat pentru anul 2025, dar creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au condus la un necesar financiar suplimentar, pentru care CNAS a solicitat fundamentat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS cu sumele necesare, CNAS va utiliza toate mecanismele interne de redistribuire între indicatorii clasificației bugetare, astfel încât să fie asigurat accesul continuu și neîntrerupt al pacienților la tratamente”.

CNAS continuă demersurile către instituțiile abilitate ale statului pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor la termenele legale de plată. Aceste demersuri vizează atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori.

Reiterăm angajamentul CNAS de a colabora cu asociațiile de pacienți, cu furnizorii și cu autoritățile centrale pentru asigurarea celor mai bune condiții posibile de tratare a bolnavilor”, a mai transmis CNAS.

România are peste 550.000 de bolnavi de cancer

Conform datelor prezentate de ”Împreună Învingem Cancerul”, România raporta anul trecut un total de peste 550.000 de bolnavi de cancer, înregistrați în evidențele medicilor, în creștere cu 21% față de anul anterior.

Potrivit altor informații oficiale, în fiecare an apar alți peste 95.000 de bolnavi de cancer.

Cele mai frecvente tipuri de cancer diagnosticate sunt cancerul de prostată, cancerul pulmonar, cancerul de sân și cancerul colorectal.

Datele Registrului European privind Inechitățile în Cancer arată că România înregistrează cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer de sân și cancer de col uterin din Europa, precum și a patra cea mai ridicată rată de mortalitate prematură prin cancer pulmonar.

