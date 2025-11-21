Politicienii în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Cine este în topul preferințelor | Sondaj INSCOP

Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate, potrivit unui sondaj INSCOP.

Astfel, 44.2% din totalul eșantionului declară că au destul de multă și foarte multă încredere în șeful statului, procentul urcând la 44.4% în rândul celor care afirmă că au auzit de el.

Pe locul al doilea se situează premierul Ilie Bolojan, cu 36.6% încredere raportată la totalul eșantionului (38.3% dintre cei care îl cunosc), urmat de Daniel Băluță cu 33.8% (respectiv 37.6% raportat la notorietatea sa).

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, obține 32.1% încredere la nivelul întregului eșantion (43.1% dintre cei care au auzit de el), fiind urmat de Călin Georgescu, în care 25.9% dintre respondenți declară că au destul de multă și foarte multă încredere (26.4% raportat la notorietate).

În clasament urmează:

→Cătălin Drulă – 19% încredere (24.3% dintre cei care au auzit de el);

→Dominic Fritz – 17.2% (24.7% raportat la notorietate);

→Anca Alexandrescu – 17.1% (21.2% raportat la notorietate);

→Sorin Grindeanu – 14.6% (16.8% dintre cei care au auzit de el).

Notorietatea personalităților politice în București

Sondajul măsoară și nivelul de notorietate al politicienilor analizați.

Astfel:

→99.4% dintre bucureșteni au auzit de Nicușor Dan;

→98.6% de George Simion;

→98.2% de Călin Georgescu;

→95.6% de Ilie Bolojan;

→90% de Daniel Băluță;

→87.1% de Sorin Grindeanu;

→80.5% de Anca Alexandrescu;

→78.1% de Cătălin Drulă;

→74.4% de Ciprian Ciucu;

→69.5% de Dominic Fritz.

Metodologia sondajului

Datele au fost colectate în perioada 17–19 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Eșantionul a cuprins 1.107 persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă este de ±2.95%, la un nivel de încredere de 95%.

