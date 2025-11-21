Politicienii în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Cine este în topul preferințelor | Sondaj INSCOP

21-11-2025 | 11:27
oameni pe strada
Nicușor Dan este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai multă încredere dintre numele testate, potrivit unui sondaj INSCOP. 

Claudia Alionescu

Astfel, 44.2% din totalul eșantionului declară că au destul de multă și foarte multă încredere în șeful statului, procentul urcând la 44.4% în rândul celor care afirmă că au auzit de el.

Pe locul al doilea se situează premierul Ilie Bolojan, cu 36.6% încredere raportată la totalul eșantionului (38.3% dintre cei care îl cunosc), urmat de Daniel Băluță cu 33.8% (respectiv 37.6% raportat la notorietatea sa).

Grafic politicieni

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, obține 32.1% încredere la nivelul întregului eșantion (43.1% dintre cei care au auzit de el), fiind urmat de Călin Georgescu, în care 25.9% dintre respondenți declară că au destul de multă și foarte multă încredere (26.4% raportat la notorietate).

În clasament urmează:

→Cătălin Drulă – 19% încredere (24.3% dintre cei care au auzit de el);

→Dominic Fritz – 17.2% (24.7% raportat la notorietate);

→Anca Alexandrescu – 17.1% (21.2% raportat la notorietate);

→Sorin Grindeanu – 14.6% (16.8% dintre cei care au auzit de el).

Notorietatea personalităților politice în București

Sondajul măsoară și nivelul de notorietate al politicienilor analizați.

Astfel:

→99.4% dintre bucureșteni au auzit de Nicușor Dan;

→98.6% de George Simion;

→98.2% de Călin Georgescu;

→95.6% de Ilie Bolojan;

→90% de Daniel Băluță;

→87.1% de Sorin Grindeanu;

→80.5% de Anca Alexandrescu;

→78.1% de Cătălin Drulă;

→74.4% de Ciprian Ciucu;

→69.5% de Dominic Fritz.

Metodologia sondajului

Datele au fost colectate în perioada 17–19 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Eșantionul a cuprins 1.107 persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București, cu vârsta de 18 ani și peste. 

Eroarea maximă este de ±2.95%, la un nivel de încredere de 95%.

Sursa: INSCOP

Diferențe uriașe între opțiunile politice ale românilor de la orașe și sate. Cu cine ar vota
Stiri Politice
Diferențe uriașe între opțiunile politice ale românilor de la orașe și sate. Cu cine ar vota

În timp ce alegătorii de la oraș sunt divizați în privința preferințelor politice, în mediul rural aproape jumătate merg pe mâna celor de la AUR, potrivit unui sondaj INSCOP Research.

INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului
Stiri Sociale
INSCOP: 51% dintre românii cu educație primară ar vota cu AUR la alegerile parlamentare. Surpriza sondajului

Mai mult de jumătate dintre persoanele cu educaţie primară ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, conform Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

România divizată. INSCOP: Majoritatea tinerilor ar vota AUR, cea mai mare parte a vârstnicilor aleg PSD. Surpriza din sondaj
Stiri Politice
România divizată. INSCOP: Majoritatea tinerilor ar vota AUR, cea mai mare parte a vârstnicilor aleg PSD. Surpriza din sondaj

Alianţa pentru Unirea Românilor ocupă primul loc în opţiunile electoratului de până la 59 de ani, în timp ce românii care au peste 60 de ani ar vota în cea mai mare parte cu PSD, conform unui sondaj INSCOP dat publicităţii luni.

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate
Stiri Politice
Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că Ciprian Ciucu este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului și urmează să fie candidatul PNL la Primăria Capitalei, pe baza unui sondaj INSCOP din august, care a analizat șase scenarii.

