Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan la o lună de la numire

Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan la o lună de la numire. Decizia a fost luată „în termeni amiabili”.

„Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare”, a transmis Administrația Prezidențială.

Ludovic Orban a fost numit în postul de consilier pe politică internă la finalul lunii octombrie poziție care nu a mai fost ocupat din 2021.

Înainte de numirea în Administrația prezidențială, Orban s-a numărat printre primii lideri politici care și-au anunțat susținerea pentru Nicușor Dan în campania pentru prezidențialele din primăvară.

„Vreau să le dau și un mesaj celor care se află la guvernare: egoismele de partid, agendele electoraliste nu fac bine în acest moment. În acest moment e vorba despre adoptarea unor măsuri care să refacă echilibrele economice, care să asigure echilibrul bugetar.”, a declarat Ludovic Orban atunci când a fost numit de Nicușor Dan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













