Bucureștiul revine la opulența de Crăciun: PMB închiriază decorațiuni de aproape 8 milioane lei, triplu față de 2024

Primăria Capitalei va plăti aproape 8 milioane de lei pentru închirierea decorațiunilor luminoase de iarnă 2025–2026, o sumă de trei ori mai mare decât bugetul de anul trecut, când Nicușor Dan era primar.

După ani de austeritate, municipalitatea revine la formula opulentă din era Gabriela Firea, cu plase LED, traverse, figurine 2D și 3D (viori, harpe, cizme, Moș Crăciun, reni) instalate pe bulevarde centrale, piețe și la Târgul de Crăciun din Piața Constituției.

Licitația, lansată pe SEAP de Compania Municipală Iluminat Public, are o singură ofertă – de la firma Corvin Design din Hunedoara.

Contractul de 7,97 milioane lei (fără TVA, echivalentul a circa 1,96 milioane euro cu TVA) acoperă închirierea și instalarea a peste 3.350 de elemente decorative pentru perioada noiembrie 2025–ianuarie 2026.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

