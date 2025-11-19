Bucureștiul revine la opulența de Crăciun: PMB închiriază decorațiuni de aproape 8 milioane lei, triplu față de 2024

Stiri actuale
19-11-2025 | 09:43
luminite bucuresti
Inquam Photos / Octav Ganea

Primăria Capitalei va plăti aproape 8 milioane de lei pentru închirierea decorațiunilor luminoase de iarnă 2025–2026, o sumă de trei ori mai mare decât bugetul de anul trecut, când Nicușor Dan era primar.

autor
Știrile PRO TV

După ani de austeritate, municipalitatea revine la formula opulentă din era Gabriela Firea, cu plase LED, traverse, figurine 2D și 3D (viori, harpe, cizme, Moș Crăciun, reni) instalate pe bulevarde centrale, piețe și la Târgul de Crăciun din Piața Constituției.

Licitația, lansată pe SEAP de Compania Municipală Iluminat Public, are o singură ofertă – de la firma Corvin Design din Hunedoara.

Contractul de 7,97 milioane lei (fără TVA, echivalentul a circa 1,96 milioane euro cu TVA) acoperă închirierea și instalarea a peste 3.350 de elemente decorative pentru perioada noiembrie 2025–ianuarie 2026. 

Mai multe detalii, pe SpotMedia.

Citește și
targ de craciun
Comune mici cu cheltuieli exagerate: cum se „ard” zeci de mii de euro de Crăciun, pe brazi uriași și luminițe peste ulițe

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: primaria capitalei, craciun, iluminat,

Dată publicare: 19-11-2025 09:19

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
GALERIE FOTO Face furori pe internet și refuză fotbaliști pe bandă rulantă: ”I-am zis că mai bine ar câștiga Balonul de Aur decât pe mine!”
Citește și...
Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii
Vremea
Început de decembrie neobișnuit. Vremea va fi mai caldă decât în ultimele decenii

Decembrie, cea mai strălucitoare lună din an, cu luminițe, cadouri și sărbători, nu se anunță una friguroasă și cu multă zăpadă estimează experții.

Comune mici cu cheltuieli exagerate: cum se „ard” zeci de mii de euro de Crăciun, pe brazi uriași și luminițe peste ulițe
Stiri actuale
Comune mici cu cheltuieli exagerate: cum se „ard” zeci de mii de euro de Crăciun, pe brazi uriași și luminițe peste ulițe

Sunt comune în România care abia țin lumina aprinsă. În altele, însă, Crăciunul pare că nici nu vine fără brazi artificiali de 10 metri, urși și balerine 3D pe patine și bannere luminoase întinse peste ulițe.

Stațiunile de munte sunt pline de turiști. Ce prețuri găsesc la restaurantele din Brașov
Stiri Turism
Stațiunile de munte sunt pline de turiști. Ce prețuri găsesc la restaurantele din Brașov

Cum era de aşteptat în această vacantă de iarnă, stațiunile de munte sunt pline de turiști care, când nu schiază, iau la pas piețele cochete pline de luminițe, decorațiuni și standuri cu produse artizanale, dulciuri și băuturi calde.

Magia Crăciunului în orașele din România. Cum au transformat designerii clădirile în povești de sărbători
Stiri Diverse
Magia Crăciunului în orașele din România. Cum au transformat designerii clădirile în povești de sărbători

Bucureștiul și alte orașe ale țării strălucesc cu mii de luminițe, în așteptarea Crăciunului.  

Târgul de Crăciun din Brașov a fost inaugurat cu un milion de luminițe aprinse. Până când este deschis
Stiri Diverse
Târgul de Crăciun din Brașov a fost inaugurat cu un milion de luminițe aprinse. Până când este deschis

Atmosfera de sărbătoare a cuprins Brașovul. Vineri seară, în Piața Sfatului, s-a deschis târgul de Crăciun.  

Recomandări
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN
Stiri actuale
O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc. Patru avioane de luptă au fost ridicate în aer. Anunțul MApN

MApN a anunțat, miercuri, că o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane și două F-16 ale Forţelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.  

Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați
Stiri actuale
Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. „Oferta” coaliției pentru magistrați

După ce negocierile cu magistrații au eșuat, coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO
Stiri actuale
Operațiunea Z - Poliţia şi DIICOT fac peste 200 de percheziţii în toată țara. Opt mașini de lux, confiscate la Iași | VIDEO

Poliţia Română şi DIICOT fac, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 18 Noiembrie 2025

49:26

Alt Text!
La Măruță
18 Noiembrie 2025

01:31:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28