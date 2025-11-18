Negocieri urgente pe tema pensiilor speciale. Nicușor Dan a discutat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu

Noi discuții pe tema pensiilor speciale. Liderii coaliției ar urma să se întâlnească în Parlament, asta în timp ce Nicușor Dan sau Ilie Bolojan și reprezentanții magistraților. Reforma are ca termen limită 28 noiembrie.

Astăzi are loc o întâlnire informală între premier sau președinte și magistrați, în contextul discuțiilor tensionate privind pensiile speciale ale acestora. Tot astăzi, liderii coaliției parlamentare vor aborda problema în Parlament, însă nu sunt așteptați la Guvern pentru negocieri directe.

Un lider din coaliție a declarat pentru Știrile ProTV că premierul și președintele vor discuta telefonic și vor decide dacă mai este necesar un nou dialog cu magistrații. În discuție sunt două variante principale: pensii calculate la 70-75% din ultimul salariu net și o perioadă de tranziție de 10 sau 15 ani de la sistemul actual.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, s-a întâlnit în această dimineață la Cotroceni cu Nicușor Dan, unde au vorbit despre pensiile speciale. Șeful social-democraților și-a exprimat nemulțumirea că dialogul cu magistrații nu a avut loc la timp, ceea ce a complicat situația în comparație cu acum o lună, iar coaliția se află acum într-o poziție vulnerabilă.

În plus, șeful statului a discutat și cu premierul Ilie Bolojan, susțin sursele Știrilor ProTV.

În acest context, se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să fie cel care va „debloca” situația, având în vedere tensiunile dintre coaliție și magistrați. În lipsa unui acord cu magistrații, PSD va susține varianta propusă de premier, respectiv 70% din salariul net, cu o tranziție de 10 ani.

O variantă considerată nerezonabilă implică plata a 65% din salariul brut, echivalentul aproape integral al salariului net. O înțelegere cu magistrații ar însemna obținerea avizului CSM la timp și evitarea atacării proiectului la CCR.

Guvernul mai are zece zile pentru a reforma peensiile speciale ale magistraților

Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, a avertizează că termenul de 28 noiembrie pentru reforma pensiilor speciale nu poate fi prelungit. Reforma acestor indemnizații este unul dintre jaloanele asumate de guvern prin PNRR, iar nerealizarea ar duce la pierderea a aproape 300 de milioane de euro.

Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a afirmat că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie. Păslaru avertizează că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce „nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.

„Ce vă pot spune legat de Cererea de plată 3 este că inclusiv astăzi în Guvern am discutat de un posibil calendar şi acţiunile care ar trebui să fie urmărite pentru acest jalon legat de pensiile magistraţilor. Nu o să mai mă pronunţ şi eu pe acest subiect. Ştiţi cu siguranţă că totul va ţine de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacţiona după ce noi punem pe masă propunerea cât mai rapid săptămâna viitoare. CSM va putea alege să tergiverseze şi să folosească tot termenul de 30 de zile. Acela nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă, dar ăsta este termenul, sau va putea alege să susţină interesul României şi al tuturor românilor, şi anume să încercăm să recuperăm aceşti bani şi atunci avizul se poate da până la urmă şi în 24 de ore”, a declarat, ministrul Dragoş Pîslaru.

