Ministrul Energiei nu exclude ca România să fie lovită de un blackout: "Furtuna perfectă". Ce ar trebui să se întâmple

Stiri Sociale
11-10-2025 | 14:53
blackout
Shutterstock

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, nu exclude posibilitatea unui blackout, dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, aşa-numita ”furtună perfectă”. ”Facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo”, susţine ministrul.

 

autor
Cristian Anton

Întrebat dacă Rusia sau altă entitate ar putea să orchestreze un blackout, ministrul Energiei a declarat: ”În mod normal, tot timpul există băieţii buni şi băieţi răi, tot timplu există, ca şi în zona cyber, atacatori şi atacati. Tot timpul te pregăteşti”. România pregăteşte un centru de securitate cibernetică în materie de energie.

”În momentul de faţă, pentru a vedea care este impactul asupra sistemului energetic naţional al centralelor pe cărbune, am comandat un studiu, făcut după o metodologie europeană, de o companie de consultanţă internaţională”, a declarat sâmbătă ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta a precizat că studiul, de 6.000 de pagini, se referă şi la scenariul unui blackout.

”Unul dintre scenarii arată că, în anumite condiţii de iarnă foarte grea, în anumite condiţii de ninsoare, dacă vom opri toate grupurile pe cărbune de la Complex Energetic Oltenia, am putea să fim într-o situaţie de acest gen, în situaţia în care s-ar îndeplini cumulativ mai multe condiţii – aşa-zisa furtună perfectă. Rolul nostru e de a calcula care sunt cele mai grele scenarii şi de a face tot ce ţine de noi ca să nu ajungem acolo”, a mai declarat ministrul Energiei.

Acesta a explicat că, pentru a nu se ajunge la colapsul sistemului, se negociază cu Comisia Europeană pentru a fi păstrate deocamdată centralele pe cărbune.

”Facem tot ce ține de noi ca să nu ajungem acolo”

”Negociem cu cei din Comisia Europeană şi, pentru prima dată, după 2 ani de zile, au fost dispuşi să accepte redeschiderea discuţiilor pe ţinta 119, cea a decarbonizării, şi în această formulă trag nădejde că vom trece cu bine această iarnă, păstrând în continuare capacităţile de producţie a energiei pe cărbune. Aşa că facem tot ce ţine noi ca să nu ajungem acolo”, a mai afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan apreciază că, cel puţin pentru această iarnă, dacă se păstrează centralele pe cărbune, vom avea ”suficientă energie pentru piaţa de echilibrare atunci când avem un vârf de consum, mai exact între ora 6 şi 10 după-amiază”.

”Am mare încredere şi în colegii mei şi în ceea ce facem noi ca şi Ministerul Energiei şi Guvern, tocmai pentru a crea noi capacităţi de producţie, a le ţine pe cele care astăzi sunt funcţionale şi de a pune cât mai multe capacităţi de stocare a energiei electrice şi anume baterii, pentru ca, pentru panourile fotovoltaice care produc energie în timpul zilei să putem stoca energia şi să o folosim seara la un preţ mult mai bun”, a mai declarat Bogdan Ivan.

Întrebat dacă Rusia sau altă entitate ar putea să orchestreze un blackout, ministru Energiei a declarat: ”În mod normal, tot timpul există băieţii buni şi băieţi răi, tot timplu există, ca şi în zona cyber, atacatori şi atacati. Tot timpul te pregăteşti, este evident, pentru că e infrastructură critică şi noi acum pregătim pentru a evita un astfel de scenariu un centru de securitate cibernetică în materie de energie, prin care vrem să ne asigurăm că, dincolo de protecţia pe care o are astăzi DNSC-ul şi alte instituţii responsabile, avem pentru Sistemul Energetic Naţional pregătirea şi oamenii care ne asigură acest scut împotriva atacurilor cibenetice”.

Ivan: Închiderea grupurilor pe cărbune de la CE Oltenia duce România în risc de blackout

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, în 19 septembrie, că, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout.

Recent, ministrul a purtat discuţii cu Comisia Europeană pe acest subiect.

”Conform angajamentelor României, luate în urmă cu 5 ani, atunci când s-a construit PNRR-ul, România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. Asta înseamnă că, până la finalul anului 2025, adică peste 3 luni şi jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune pe care le are astăzi în funcţiune. Condiţia a fost foarte simplă. Să punem în loc alte centrale pe gaz”, a declarat atunci Bogdan Ivan.

Ministrul preciza că speră foarte mult că argumentele pe care le-au adus Comisiei vor crea posibilitatea în care România să nu mai aibă penalităţi pentru neînchidere la timp şi nerespectare a angajamentelor luate şi să putem păstra în continuare cel puţin trei grupuri în funcţiune şi alte două grupuri de rezervă din cele cinci care astăzi se află parte din acest jalon.

Ministerul Energiei dezminte zvonurile despre blackout în ziua votului. România nu rămâne în beznă

Sursa: News.ro

