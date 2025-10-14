Cât de scumpă este electricitatea în București, față de restul capitalelor din UE. „Unii au spus că exagerez”

Stiri Politice
14-10-2025 | 22:08
Bogdan Ivan
Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că „cifrele vorbesc de la sine”.

autor
Claudia Alionescu

Prezentând date din surse oficiale, ministrul arată că Bucureştiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preţ mediu de 27,5 eurocenţi/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenţi/kWh.

„Dacă raportăm aceste preţuri la puterea de cumpărare (PPS), adică la veniturile reale ale populaţiei, România se află pe primul loc în Europa”, a transmis ministrul, adăugând că „nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale”.

„În ultimele zile, declaraţia mea potrivit căreia România are unul dintre cele mai mari preţuri la energie din Europa, chiar cel mai ridicat raportat la puterea de cumpărare, a stârnit numeroase reacţii. Unii au spus că exagerez. Alţii au spus că «nu se poate». Dar cifrele vorbesc de la sine”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Energiei.

Bogdan Ivan
Ministrul Energiei: „Am stabilit direcţii clare pentru un parteneriat strategic România-Germania în domeniul energiei”

Bogdan Ivan prezintă date din surse oficiale şi independente, recunoscute la nivel european, respectiv HEPI (Household Energy Price Index – septembrie 2025), realizat de Energie-Control Austria, MEKH (Autoritatea de Reglementare din Ungaria) şi VaasaETT, în colaborare cu autorităţi din 33 de ţări europene, precum şi Market Observatory for Energy – Comisia Europeană (T1 2025), care analizează preţurile şi pieţele de energie la nivelul Uniunii Europene.

Bucureștiul, peste media europeană la prețul energiei electrice

Potrivit ministrului, datele HEPI arată că „Bucureştiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preţ mediu de 27,5 eurocenţi/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenţi/kWh”.

„Dar dacă raportăm aceste preţuri la puterea de cumpărare (PPS), adică la veniturile reale ale populaţiei,  România se află pe primul loc în Europa. Cu alte cuvinte, românii plătesc cel mai mare preţ real pentru energie, raportat la puterea de cumpărare, din Uniunea Europeană. Este evident că indicatorul care contează cu adevărat pentru cetăţeni este preţul ajustat la veniturile disponibile, nu doar cifra brută de pe factură”, a mai transmis ministrul.

Potrivit lui, pe piaţa angro, conform Comisiei Europene, în T1 2025, România a avut un preţ mediu angro de 148,3 €/MWh, peste media europeană (100 €/MWh) şi mai mare decât în Polonia (116 €/MWh) sau Cehia (120 €/MWh).

„Concluzia este clară: nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale. România are unul dintre cele mai ridicate preţuri la energie din Europa şi cel mai mare preţ raportat la puterea de cumpărare. Acesta este adevărul din cifre, nu o interpretare politică. Este de datoria noastră să recunoaştem problema şi să acţionăm”, afirmă Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei promite soluții pentru protejarea consumatorilor

Acesta anunţă că se lucrează la măsuri care să reducă presiunea asupra gospodăriilor şi să asigure o piaţă de energie corectă, stabilă şi competitivă.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, într-un interviu difuzat sâmbătă de Prima TV, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa.

„În ultima lună, bazându-mă pe o analiză a preţului de pe piaţă, am avut, în medie, megawattul la 154 de euro, comparativ cu Franţa, care era la 61 de euro şi, dacă ne raportăm la puterea de cumpărare a românilor şi la veniturile acestora, da, avem cea mai scumpă energie electrică din Europa. Sunt datele Eurostat care confirmă acest lucru”, a declarat Bogdan Ivan.

Sursa: News.ro

energie, romania, europa, ministrul energiei, critici

Dată publicare: 14-10-2025 22:08

