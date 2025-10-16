România reia lucrările de construcție a șapte centrale strategice, ”un pas important spre independența energetică”

Ministrul Energiei, Bogdan ivan, a anunțat că a fost adoptat un proiect de lege care va ajuta România să înainteze pe drumul său spre independența energetică.

Este vorba despre un act normativ care va debloca ”investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării.

În acest fel, vor fi reluate lucrările la șapte hidrocentrale ”strategice”, care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul național.

Mesajul complet al ministrului Bogdan Ivan:

”Dragii mei, România face un pas important spre independența sa energetică.

A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării.

Prin această lege, repornim lucrările la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național:

-► Răstolița – 35,3 MW

-► Bumbești-Livezeni – 65,2 MW

-► Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW

-► Pașcani (Siret) – 9,4 MW

-► Cerna-Belareca – 14,7 MW

-► Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW

-► Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW

Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”

Hidrocentralele devin proiecte de siguranță națională

În primăvara acestui an, CSAT și-a acordul de principiu pentru ca finalizarea lucrărilor la hidrocentralele din România să fie proiect de siguranţă naţională.

După ce acestea vor intra în funcțiune, vor aduce o creștere de 10% a puterii puteri instalate în hidrocentralele din România.

Este vorba despre hidrocentrale a căror construcție a început în vremea regimului Ceaușescu, dar care nu au fost finalizate.

CITIȚI ȘI: Începută în 1989, hidrocentrala de la Răstolița este prima de acest fel pusă în funcțiune în istoria recentă a României!

”Încă de dinainte de 1989 avem în lucru mai multe hidrocentrale care sunt realizate în proporţii de la 60% până la 90% şi care nu sunt finalizate nici în prezent din cauza unor aspecte birocratice, unor procese care sunt pe rol, unor lipse de avize de mediu, de scoatere din fond forestier şi aşa mai departe”, a spus premierul Ilie Bolojan.

