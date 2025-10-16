România reia lucrările de construcție a șapte centrale strategice, ”un pas important spre independența energetică”

Stiri Economice
16-10-2025 | 10:14
Romania, energie
Shutterstock

Ministrul Energiei, Bogdan ivan, a anunțat că a fost adoptat un proiect de lege care va ajuta România să înainteze pe drumul său spre independența energetică.

autor
Cristian Matei

Este vorba despre un act normativ care va debloca ”investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării.

În acest fel, vor fi reluate lucrările la șapte hidrocentrale ”strategice”, care vor adăuga 214 MW de energie în sistemul național.

Mesajul complet al ministrului Bogdan Ivan:

Dragii mei, România face un pas important spre independența sa energetică.

Citește și
hidrocentrala
Luptă pentru hidrocentrala de pe râul Mureș, la Răstolița. Activiștii blochează proiectul, iar autoritățile merg mai departe

A fost adoptat proiectul de lege care deblochează investițiile hidroenergetice strategice, proiecte esențiale pentru securitatea energetică a țării.

Prin această lege, repornim lucrările la șapte hidrocentrale strategice, care vor adăuga 214 MW de energie sigură în sistemul național:
-► Răstolița – 35,3 MW
-► Bumbești-Livezeni – 65,2 MW
-► Surduc-Siriu (Nehoiașu) – 55 MW
-► Pașcani (Siret) – 9,4 MW
-► Cerna-Belareca – 14,7 MW
-► Cornetu-Avrig / Căineni – 26,5 MW
-► Cerna Motru-Tismana II (Baraj Vaja) – 8 MW

Energie sigură și curată produsă în România, locuri de muncă și stabilitate energetică pe termen lung. E doar începutul!”

Hidrocentralele devin proiecte de siguranță națională

În primăvara acestui an, CSAT și-a acordul de principiu pentru ca finalizarea lucrărilor la hidrocentralele din România să fie proiect de siguranţă naţională.

După ce acestea vor intra în funcțiune, vor aduce o creștere de 10% a puterii puteri instalate în hidrocentralele din România.

Este vorba despre hidrocentrale a căror construcție a început în vremea regimului Ceaușescu, dar care nu au fost finalizate.

CITIȚI ȘI: Începută în 1989, hidrocentrala de la Răstolița este prima de acest fel pusă în funcțiune în istoria recentă a României!

”Încă de dinainte de 1989 avem în lucru mai multe hidrocentrale care sunt realizate în proporţii de la 60% până la 90% şi care nu sunt finalizate nici în prezent din cauza unor aspecte birocratice, unor procese care sunt pe rol, unor lipse de avize de mediu, de scoatere din fond forestier şi aşa mai departe”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Proiectul finalizat după mai mult de 30 de ani care poate ieftini curentul în România. „Șansa românilor la facturi mai mici”

Sursa: Pro TV

Etichete: energie, hidrocentrale,

Dată publicare: 16-10-2025 09:42

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Proiectul finalizat după mai mult de 30 de ani care poate ieftini curentul în România. „Șansa românilor la facturi mai mici”
Stiri actuale
Proiectul finalizat după mai mult de 30 de ani care poate ieftini curentul în România. „Șansa românilor la facturi mai mici”

O hidrocentrală din țară lăsată multă vreme în paragină va livra energie până la sfârșitul anului, în Sistemul Energetic Național. 

Luptă pentru hidrocentrala de pe râul Mureș, la Răstolița. Activiștii blochează proiectul, iar autoritățile merg mai departe
Stiri actuale
Luptă pentru hidrocentrala de pe râul Mureș, la Răstolița. Activiștii blochează proiectul, iar autoritățile merg mai departe

Compania Hidroelectrica și Ministerul Energiei continuă lupta cu activiștii de mediu pentru construirea unei hidrocentrale pe râul Mureș, la Răstolița.

Japonezii vorbesc despre investiții astronomice în România, de mii de miliarde de dolari. Primul pas: hidrocentrala Tarnița
Stiri Economice
Japonezii vorbesc despre investiții astronomice în România, de mii de miliarde de dolari. Primul pas: hidrocentrala Tarnița

După ani de promisiuni și încercări eșuate, o mare companie japoneză este interesată să investească în proiectul hidrocentralei Tarnița, aflată în apropiere de Cluj-Napoca.  

Se ridică o nouă hidrocentrală în România. Decizia luată în privința proprietarilor care au terenuri în zonă
Stiri actuale
Se ridică o nouă hidrocentrală în România. Decizia luată în privința proprietarilor care au terenuri în zonă

Un proiect lansat în urmă cu aproape 40 de ani în județul Iași, la care s-a lucrat cu întreruperi, începe să prindă contur.

Recomandări
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
Stiri actuale
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii la Spitalul Militar Central într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Octombrie 2025

44:12

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28