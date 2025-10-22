Furnizorii de energie cu cele mai mici tarife. Ministrul Ivan plănuiește să scadă prețul curentului la 1 leu/kWh

Stiri Economice
22-10-2025 | 20:32
energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că există o strategie pentru a scădea prețul energiei de la 1,55 lei/kWh, cât era la începutul mandatului, până aproape de 1 leu/kWh.

 

autor
Aura Trif

Bogdan Ivan a fost întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cum intenţionează Guvernul să reducă povara fiscală în condiţiile în care românii plătesc cele mai mari preţuri la energie electrică raportat la venituri şi în condiţiile în care preţul energiei în România reprezintă 52% din preţul final, iar restul reprezintă taxe.

”Este o realitate pe care o vedem cu toţii. În momentul de faţă, ţările din Europa Centrală şi de Est, România, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Grecia sunt văduvite de piaţa comună a energiei în contextul în care investiţii în interconectare între Austria şi Ungaria şi Austria şi Slovacia nu au fost făcute în ultimii zece ani, iar astăzi românii plătesc, raportat la puterea de cumpărare şi la venituri, cea mai scumpă energie din toată Uniunea Europeană. Ca să depăşim acest element, singura soluţie pe termen mediu şi lung este noi capacităţi de producţie pentru a acoperi deficitul pe care îl importăm astăzi şi să scădem pe cât mai mult posibil costurile de producţie, să vorbim despre alte reguli atunci când vorbim despre modul în care se formează acele spike-uri şi vârfuri de preţ pe anumite intervale orare”, a declarat Bogdan Ivan.

El a adăugat că trebuie să ajungă în şedinţa CSAT memorandumul cu situaţia ecosistemului energetic.

”Şi în acelaşi timp să ajungem cu acel memorandum cu situaţia de fapt a ecosistemului energetic naţional în CSAT şi am garanţia că în proxima şedinţă vom avea acel memorandum care, după asta, va trasa sarcini foarte clare ministerelor de resort, precum şi Agenţiei de Reglementare în Energie pentru a propune proiecte de legi actualizate la bunele practici din ţările occidentale prin care să scădem, de exemplu preţul inclusiv pe perioada de echilibrare, care astăzi aproximativ 22% din energia electrică activă costă aproape 50% din totalul costului energiei electrice din România”, a afirmat ministrul Energiei.

El a subliniat că există o strategie de reducere a preţului pe kWh.

”Doar 52% din preţul plătit de oameni îl reprezintă energie electrică activă, în rest vorbim despre taxe, tarife, de transport, distribuţie, furnizare, certificate verzi şi aşa mai departe. Avem această strategie foarte clară de a reduce preţul de la 1,55 lei cât era, în medie, în prima zi de mandat, când am ajuns la Ministerul Energiei, de a-l duce cât mai aproape de cifra de un leu. Iar astăzi avem deja 4 furnizori care şi-au optimizat activitatea şi au reuşit să scadă şi să aibă oferte sub 1,30 lei pe kWh pentru consumatorii casnici”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

Patru furnizori de energie electrică din România oferă tarife sub 1,30 lei/kWh, potrivit ANRE:

Hidroelectrica – aproximativ 1,07 lei/kWh

Nova Power & Gas – 1,18 lei/kWh

Grenerg SRL - 1,20 lei/kWh

PPC Energie – 1,30 lei/kWh

Val de scumpiri după încheierea plafonării

INS a arătat că energia electrică s-a scumpit cel mai mult în septembrie, cu 69,16% față de anul trecut, urmată de fructele proaspete (+32,42%) și serviciile de igienă și cosmetică (+19,52%). 

Deși majorările tarifare pentru energie electrică erau programate să intre în vigoare de la 1 iulie, impactul acestora s-a resimțit abia în august, iar în septembrie s-a accentuat trendul de scumpire. Astfel, inflația la energia electrică a continuat să accelereze de la o lună la alta, urcând de la aproximativ 65% anul trecut la peste 69% în septembrie 2025. Această evoluție contribuie semnificativ la creșterea generală a inflației anuale, care a ajuns la 9,88% în septembrie.

De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA în creştere la 21%, de la 19% anterior, şi doar o singură cotă redusă, de 11%.

Începând cu data de 1 iulie 2025, schema de sprijin pentru energie electrică prevăzută de OUG nr. 6/2025 a luat sfârșit, iar prețurile finale plafonate de care au beneficiat românii nu au mai fost aplicabile pentru consumatorii din piața de energie electrică.

Astfel, prețul final al energiei electrice facturat începând cu data de 1 iulie 2025 este cel din contractul de furnizare, mai precis preţul comunicat către tine la momentul încheierii contractului sau cel comunicat odată cu actualizarea condiţiilor economice, respectiv actualizarea ofertei comerciale.

În prezent, românii cu venituri mici primesc un ajutor de 50 de lei pe lună pentru plata facturii de energie. Din cele 2,1 milioane de gospodării eligibile, doar 600 de mii au depus cereri. Specialiștii spun că oamenii fie nu știu de acest sprijin, fie procedura este prea complicată.

Sursa: News.ro

Etichete: curent, facturi, energie electrica, ministrul energiei, oferte, furnizor energie,

