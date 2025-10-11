Bogdan Ivan (PSD): „În trei ani și jumătate, partidele clasice se vor recredibiliza. AUR va obține un scor mai mic”

Deputatul PSD Bogdan Ivan este de părere că, până la alegerile parlamentare din 2028, partidele clasice, inclusiv PSD, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor, astfel încât AUR, partid cotat la 40% în unele sondaje de opinie, va obţine un scor mai mic.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce alege între AUR, acronim pentru partidul politic, şi aur - metalul preţios.

”Metalul are cea mai mare cotaţie valorică din istorie, aşa că…”, a răspuns Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a fost atenţionat că partidul AUR e bine cotat în sondajele de opinie, cu un scor de peste 40%. ”Haideţi să vedem rezultatul alegerilor, pentru că o să avem alegeri peste trei ani şi jumătate. Iar sondajele, da, arată astăzi o fotografie de moment, dar ce va conta vor fi aceşti trei ani şi jumătate în care partidele clasice, şi inclusiv Partidul Social Democrat, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor”, a spus Bogdan Ivan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că procentul de 40% atribuit AUR în sondaje reflectă mai degrabă lipsa de încredere în clasa politică decât susţinerea reală pentru partid.

"Sunt nişte sondaje pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puţin vreo mare iubire sau vreo mare opţiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligaţi să le corectăm. Este şi o influenţă continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulţumirile sociale uneori cu date false", a spus preşedintele Nicuşor Dan la Euronews, întrebat despre sondajele de opinie în care AUR e cotat la 40%.

