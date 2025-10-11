Bogdan Ivan (PSD): „În trei ani și jumătate, partidele clasice se vor recredibiliza. AUR va obține un scor mai mic”

Stiri Politice
11-10-2025 | 13:33
Bogdan Ivan
Inquam Photos / George Calin

Deputatul PSD Bogdan Ivan este de părere că, până la alegerile parlamentare din 2028, partidele clasice, inclusiv PSD, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor, astfel încât AUR, partid cotat la 40% în unele sondaje de opinie, va obţine un scor mai mic.

autor
Vlad Dobrea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, ce alege între AUR, acronim pentru partidul politic, şi aur - metalul preţios.

”Metalul are cea mai mare cotaţie valorică din istorie, aşa că…”, a răspuns Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a fost atenţionat că partidul AUR e bine cotat în sondajele de opinie, cu un scor de peste 40%. ”Haideţi să vedem rezultatul alegerilor, pentru că o să avem alegeri peste trei ani şi jumătate. Iar sondajele, da, arată astăzi o fotografie de moment, dar ce va conta vor fi aceşti trei ani şi jumătate în care partidele clasice, şi inclusiv Partidul Social Democrat, se vor recredibiliza în faţa alegătorilor”, a spus Bogdan Ivan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că procentul de 40% atribuit AUR în sondaje reflectă mai degrabă lipsa de încredere în clasa politică decât susţinerea reală pentru partid.

Citește și
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din sală de la UDMR: ”Din perspectiva României există un singur imn oficial, al României”

"Sunt nişte sondaje pe care eu le cred. Ele reflectă, în opinia mea, mult mai puţin vreo mare iubire sau vreo mare opţiune pentru acest partid. Ele reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, pentru modul în care s-a guvernat în ultimii ani în România, lucruri pe care suntem obligaţi să le corectăm. Este şi o influenţă continuă a Rusiei, care amplifică toate nemulţumirile sociale uneori cu date false", a spus preşedintele Nicuşor Dan la Euronews, întrebat despre sondajele de opinie în care AUR e cotat la 40%.

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, aur, bogdan ivan,

Dată publicare: 11-10-2025 13:33

Articol recomandat de sport.ro
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
„Surpriza” lui Mircea Lucescu are o iubită superbă! Cum arată și cu ce se ocupă Marie, partenera lui Lisav Eissat
Citește și...
Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din sală de la UDMR: ”Din perspectiva României există un singur imn oficial, al României”
Stiri Politice
Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din sală de la UDMR: ”Din perspectiva României există un singur imn oficial, al României”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, a explicat, sâmbătă, de ce a ieşit din sală la Congresul UDMR în momentul în care s-a intonat Imnul Secuiesc.

PSD îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problemele administraţiei locale”
Stiri Politice
PSD îl atacă pe premierul Ilie Bolojan: „Nu ameninţarea cu puşcăria rezolvă problemele administraţiei locale”

Liderul PSD Arad, deputatul Mihai Fifor anunţă că PSD denunţă şi respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înţeles să-i avertizeze pe primari şi pe preşedinţii de consilii judeţene în legătură cu obligaţia plăţii CAS şi CASS. 

Proiect de lege: Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida
Stiri Politice
Proiect de lege: Aleșii locali care nu-și respectă promisiunile ar putea pierde dreptul de a mai candida

Promisiunile nerealiste sau chiar minciunile din campaniile electorale ar putea fi taxate. Cu alte cuvinte, cei care promit și nu fac locuințe la prețuri modice, autostrăzi suspendate ori parcări fără număr ar putea rămâne fără dreptul de a mai candida.

Recomandări
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154
Stiri actuale
România are cea mai scumpă energie electrică din Europa, a recunoscut chiar ministrul Energiei. Franța: 61 euro, România 154

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a recunoscut, într-un interviu difuzat sâmbătă, că, pe baza analizei datelor din ultima lună, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie
Stiri externe
Într-un interval de 24 de ore, Rusia a lansat 679 de atacuri asupra regiunii ucrainene Zaporojie

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi.

A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva
Stiri actuale
A treia zi de pelerinaj la Iași. Peste 65.000 de credincioși din toată țara au trecut pe la racla Sfintei Parascheva

Pelerinajul de la Iași a ajuns în a treia noapte, iar numărul credincioșilor crește considerabil.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Octombrie 2025

01:59:11

Alt Text!
Superspeed
S9E22

22:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 22

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Bogdan Drăcea la Întrebarea mesei rotunde

43:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28