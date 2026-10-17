Bucureștiul s-ar fi alăturat astfel altor guverne din Europa de Est, precum Polonia și statele baltice, propunând stimulente financiare pentru personalul militar american. Inițiativa vine într-un moment în care tensiunile din Marea Neagră au crescut, au declarat sursele, care au cerut să nu le fie dezvăluită identitatea, deoarece discutau chestiuni private.

Investiții de 4 miliarde de euro la baza Mihail Kogălniceanu

Potrivit surselor Bloomberg, Guvernul român intenționează acum să investească aproximativ 4 miliarde de euro (4,5 miliarde de dolari) până în 2040 în baza Mihail Kogălniceanu, situată pe litoralul Mării Negre. Investițiile ar urma să permită găzduirea unui număr mai mare de militari americani sau străini și să ofere condiții mai bune, alături de alte stimulente.

Autoritățile române, care încearcă să reducă unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană, intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din produsul intern brut, în conformitate cu obiectivele NATO, față de aproximativ 2,5% în prezent.

Franța va ajuta România

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, la Bruxelles, că a solicitat ajutor pentru creşterea securităţii la Marea Neagră, până când echipamentele comandate prin SAFE vor veni în România, şi deja Franţa s-a oferit să ajute ţara noastră cu echipamente.

„Am discutat despre situaţia de securitate, Ucraina şi războiul hibrid, inclusiv afectarea ţărilor vecine, printre care România, a existat o discuţie despre evenimentele recente la Marea Neagră. Aşa cum am făcut în urmă cu aproape un an, când aveam problemele la graniţa pe Dunăre cu dronele care erau deviate dinspre Ucraina, am solicitat ajutor până când echipamentele pe care noi le-am comandat pe SAFE vor veni în România şi deja am avut o discuţie, sau colegii au avut o discuţie cu echipa tehnică a Franţei, care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare şi să înţeleagă mai bine care sunt necesităţile pe care le avem la Marea Neagră”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, la finalul Consiliului European, potrivit Agerpres.