Îmbrăcați în roz, oamenii care au venit în Piața Unirii din Cluj-Napoca și-au dat mâna pentru a crea marea panglică a solidarității și speranței. Printre participanți s-au numărat și persoane care au învins cancerul de sân.

Pacientă: „În primul rând mă aflu pentru prevenție. Foarte greu a fost, am trecut cu chimio, cu tratament după pauză”.

Reporter: Ce a fost cel mai greu lucru pentru dumneavoastră?

﻿ Femeie: „Să le spun la copiii mei ce diagnostic am, dar am făcut-o și a fost foarte bine pentru că m-au susținut”.

În luna dedicată constientizării cancerului de sân, medicii spun că cea mai importantă este prevenția.

Delia Nicoară, medic primar de sănătate publică și managemant: „Să începem discuțiile despre prevenția cancerului, despre cancer și în afara holurilor spitalelor. Cred că este foarte important să știm mai ales în condițiile în care aproape jumătate dintre toate cazurile de cancer ar putea să fie prevenite”.

Șef Lucrări Dr. Ioan Vlad, manager Institutul Oncologic Cluj-Napoca: „Doresc să transmit un mesaj de speranță, de solidaritate pentru pacienții care au trecut sau trec astăzi în lupta cu această boală. Prin acest mesaj dorim să arătăm că nu sunt singuri”.

În România, aproximativ 12.000 de cazuri noi de cancer de sân sunt descoperite în fiecare an. Atunci când este depistată la timp, boala poate fi învinsă complet.