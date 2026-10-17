S-au speriat când testele PISA le-au arătat că elevii citesc și socotesc tot mai prost. Și au redescoperit ce bunicii noștri știau de mult: ce citești pe hârtie înțelegi mai bine și ții minte mai mult.

Asta nu înseamnă că tehnologia n-are ce căuta în clasă. Ochelarii VR sau roboții pot face orele mai vii, dacă știi cum să-i folosești. La noi, cu bani din PNRR, multe școli au primit table smart, laptopuri și ochelari VR.

Elevii învață robotică la școală

Într-o școală gimnazială de lângă București, acești elevi de clasa a șaptea se întâlnesc în fiecare luni la opționalul de robotică. Ora e ținută de profesoara lor de fizică. Copiii lucrează în echipe și își aleg singuri robotul din colecția școlii: mâini articulate, kituri modulare LEGO sau mașinuțe care urmăresc un traseu. Apoi învață să le construiască și să le programeze.

Ștefania și colegii ei au lucrat la această mână robotică. Fiecare articulație poate fi programată separat. În spatele fiecărei mișcări stă un șir de instrucțiuni de cod, prezentate ca piesele unui puzzle, ca să fie ușor de înțeles.

Ștefania: „Păi apăsăm pe butonul acesta, care este A și deschide 2 degete. Ca să-l închidem apăsăm pe butonul B.”

Ștefania s-a ocupat mai mult de construcție, așa că pentru partea de cod a intervenit colegul ei, Alexandru.

Elev: „Aici este unghiul mâinii, adică la cât să se deschidă acel deget. Aici e butonul A, când îl apăsăm se deschid cele două degete. Ele sunt programate să se deschidă la 180 de grade. Aici e degetul 1 și degetul 2, ele sunt programate să se deschidă la o secundă, pe rând.”

În celălalt capăt al clasei am stat de vorbă cu Andreea și echipa ei. O las pe ea să vă povestească la ce lucrează.

Andreea: „Mai întâi am construit robotul și acum trebuie să îl programăm să urmeze linia, să treacă peste obstacole, să vorbească… și acum trebuie să facem asta din Scratch sau din aplicație. Momentan n-am descoperit cum să-l facem să meargă, dar știm cum să scoată sunete.”

David: „Cred că trebuie la Actions să luăm Move Forward la Power 50% pentru o secundă. Dar când dau să meargă, scoate sunet.”

Andreea: „Păi șterge-l și pune-l pe celălalt.”

David: „Da, bună idee.”

Mai e de lucru, dar au tot anul să rezolve asta.

Geanina Mimbler, profesoară de fizică: „Ei trebuie să dobândească competențe. Competențe, în primul rând, de digitalizare, competențe pe care să le folosească în viitor la un loc de muncă. Poate nu se vor duce către zona de robotică sau către zona de informatică, dar trebuie să știe să nu renunțe. Trebuie să învețe să colaboreze. Sunt competențe foarte importante pentru viitorul lor. Da, programarea, din ce observăm acum, mai ales cu AI-ul, meseria aceasta de programator, mă gândesc că va fi ușor absorbită de AI. Dar să găsească o eroare într-un cod, să găsească, să caute, să știe unde să caute, să știe cum să asambleze un roboțel, nu cred că AI-ul poate să înlocuiască creativitatea unui copil sau creativitatea unui om. Au nevoie și de creativitate la acest opțional. Nu avem un manual după care să facem ora.”

Ochelarii VR fac lecțiile mai interactive

Într-o comună din Giurgiu, Liceul Udriște Năsturel a folosit bani din PNRR ca să amenajeze un laborator cu laptopuri, table smart și ochelari VR. Aici manualele nu dispar, iar tehnologia doar le dă o mână de ajutor. Profesorii folosesc ochelarii VR ca să capteze mai ușor atenția copiilor. Elevii pot urca pe Everest, pot vedea o bătălie din Primul Război Mondial din tranșee, printre soldați, sau pot vizita Londra. Și elevii, și profesorii spun că orele sunt mult mai interesante acum.

Stoiciu Marian, elev: „Mi se pare că putem să înțelegem mult mai ușor lucrurile, deoarece putem să le și vedem, să le vizionăm, să ne facem o idee mai mare despre anumite lecții. Spre exemplu, la istorie, când vrem să vedem ceva din trecut și la geografie, când mergem în vulcani.”

Vezeteu David: „Mi se pare un lucru foarte bun că încearcă să se implementeze această tehnologie în școli. Pentru că, în general, tehnologia te ajută să evoluezi. Nu mai suntem pe vremuri doar cu foaia și caietul. Personal, eu mă bazez foarte mult pe memoria vizuală și, în momentul în care văd efectiv lecția despre care învățăm, îmi este mult mai ușor să rețin.”

Violeta Istrate, profesoară de engleză: „Este adevărat că trebuie să îmbinăm tradiționalul cu modernul, dar modernul și în special acest smart alb are un rol foarte important. Am învățat să le integrăm și am dorit să facem asta cât mai des, pentru că, așa cum ați observat, pe copii îi încântă foarte tare și îi atragem spre procesul didactic.”

Elev: „Una din lecțiile mele preferate a fost engleza, am putut să revăd Londra și toate incidentele vechi care s-au mai întâmplat, revoluții și alte chestii. Am învățat cum era pe atunci, cum trăiau oamenii, prin ce războaie au fost, ce mâncau, cum erau casele. Foarte mult vizual și chiar am învățat.”

Odată cu ochelarii, liceul a cumpărat și câțiva roboți educaționali. I-ar folosi mai des la ore, dar le lipsesc pregătirea și un plan clar.

Neagu Georgeta, directoare: „Ne era teamă de nou, că poate nu ne ridicăm la nivelul tehnologiei pe care urmează să o implementăm la clase, dar ușor-ușor ne-am adaptat. Avem și niște kituri de robotică pe care copiii deocamdată le studiază. Noi nu suntem specializați pe asta. Am face niște cursuri de formare, iar în urma clarificărilor din partea MIPE legat tocmai de aceste laboratoare smart, urmează să ne gândim ce vor copiii. Dacă sunt interesați și de programare, rămâne să găsim o soluție care să împace pe toată lumea.”

Profesorii au nevoie de pregătire pentru tehnologie

Realitatea e că tehnologia avansează mai repede decât putem ține pasul singuri. Tocmai de aceea, școlile trebuie să fie mereu pregătite să se adapteze. Ana-Maria merge din școală în școală. Le explică profesorilor cum funcționează noile tehnologii, ce riscuri au și cum pot fi folosite corect.

Ana-Maria, Robohub: „Acesta este un curs de folosire a noilor tehnologii în școală și este un curs foarte important pentru că, mai ales după implementarea acestor proiecte PNRR, școlile au foarte multe echipamente, însă nu au avut niciun fel de instruire despre cum să le folosească. Sunt niște instrumente noi și ai această provocare că nu știi foarte bine cum să le folosești și, în al doilea rând, că nu știi cum să le integrezi la ore. Pe noi ne interesează să aibă cunoștințele de bază, să înțeleagă ce e un algoritm, să înțeleagă mai ales cum dă răspunsurile ChatGPT.”