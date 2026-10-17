Dar cum sunt realizate aceste modele și de ce pot face diferența între două suluri aparent asemănătoare?

Dacă ai privit vreodată cu atenție un sul de hârtie igienică, probabil ai observat micile modele imprimate în relief pe fiecare foaie, relatează goodhousekeeping.com.

Deși acestea au, cu siguranță, un rol decorativ, specialiștii de la Laboratorul de Textile al Institutului Good Housekeeping explică faptul că scopul lor depășește simplul aspect estetic.

Fiecare producător concepe cu precizie aceste modele pentru a influența textura și performanța hârtiei igienice.

În mod evident, modelele permit mărcilor să își diferențieze produsele de cele ale concurenței. La fel ca un logo, anumite mărci folosesc linii, puncte sau motive florale distinctive, care fac ca hârtia igienică albă să fie recunoscută instantaneu.

Modelele în relief sunt realizate printr-un proces numit gofrare, în cadrul căruia producătorii imprimă un anumit desen în hârtie, după fabricarea acesteia. Deși modelul conferă fiecărei mărci un aspect distinctiv, el modifică și structura hârtiei. De exemplu, modelele ajută la menținerea împreună a mai multor straturi de hârtie, prin crearea unor mici puncte de îmbinare între acestea.

Studiile au arătat, de asemenea, că gofrarea poate influența diferite caracteristici ale hârtiei, precum finețea, capacitatea de absorbție și rezistența, în funcție de modelul utilizat. Unele modele în relief pot face ca hârtia să fie mai voluminoasă și să pară mai moale, în timp ce altele pun accentul pe integritatea structurală. Adesea, producătorii pot folosi mai multe modele pentru același produs, suprapunând un motiv decorativ peste un model geometric, pentru a obține un echilibru între confort și durabilitate.

Așadar, aceste modele atrăgătoare sunt concepute special pentru a influența modul în care se comportă hârtia igienică.

Care este cel mai bun model

Unul dintre lucrurile pe care specialiștii le-au aflat în urma testării hârtiei igienice în laborator este că nu există un model de gofrare considerat universal „cel mai bun”.

În schimb, producătorii încearcă permanent să găsească un echilibru între diferitele caracteristici de performanță.

Unele modele pot conferi hârtiei mai mult volum, ceea ce o poate face să pară mai moale și mai pufoasă. Altele pot îmbunătăți capacitatea de absorbție sau pot ajuta la îmbinarea mai multor straturi de hârtie.

Cu toate acestea, cercetările sugerează că modelul de gofrare poate avea și efecte negative asupra altor caracteristici, inclusiv asupra rezistenței și durabilității.

În loc să se concentreze exclusiv pe obținerea celei mai moi sau mai absorbante hârtii igienice, producătorii trebuie să conceapă produse care să ofere atât confort, cât și performanță.

Acesta este motivul pentru care două suluri de hârtie igienică pot arăta și se pot simți atât de diferit, chiar dacă sunt fabricate din materiale foarte asemănătoare.