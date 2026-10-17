Oficialii ucraineni au declarat marţi şi miercuri că SpaceX a restricţionat, fără avertisment, utilizarea Starshield, o versiune de nivel militar a Starlink, împiedicând astfel unele operaţiuni militare şi capacitatea ţării de a apăra civilii împotriva atacurilor din ce în ce mai intense ale Rusiei, conform News.ro.

Elon Musk, CEO-ul SpaceX, a atribuit responsabilitatea pentru orice restricţii guvernului SUA şi lui Trump, scriind pe X că „sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de guvernul SUA”.

Vineri, la Washington, D.C., reporterii l-au întrebat pe Trump cine a fost responsabil pentru suspendarea accesului armatei ucrainene.

„Ei bine, nu ştiu dacă a fost cineva, pentru că nu am fost eu, şi nu cred că a fost Elon”, a spus Trump. „Şi, din câte am înţeles, situaţia este aceeaşi ca întotdeauna.”

Forţele ucrainene se bazează de mult timp pe Starlink şi Starshield pentru a permite colectarea de date de către dronele lor autonome şi pentru alte tipuri de comunicaţii. Restricţiile au întrerupt conectivitatea pentru drone sau alte vehicule care se deplasează cu o viteză mai mare de 160 de kilometri pe oră.

Serhii Beskrestnov, consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a scris într-o postare pe Telegram săptămâna aceasta că „forţele armate nu au primit niciun avertisment cu privire la aceste restricţii, iar acest lucru a dus la eşecul mai multor misiuni”.

Radoslaw Sikorski, viceprim-ministrul Poloniei, l-a criticat pe Musk pe X în legătură cu restricţiile. Polonia a achiziţionat de la SpaceX servicii Starlink pentru Ucraina.

Musk este consilier al Pentagonului în domeniul tehnologiei, prin rolul pe care îl deţine în cadrul proiectului „Meridian”, anunţat recent.

Ziarul „The Telegraph” a relatat vineri că Musk „l-a abordat pe Donald Trump cu ideea de a încetini serviciul Starlink în Ucraina”, iar amândoi au contribuit la impunerea restricţiilor.

La 10 octombrie, după ce Trump a cerut Ucrainei să înceteze toate atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti, Musk a scris într-o postare pe X: „Zelenski a mers prea departe”.

Acţiunile SpaceX au scăzut cu aproximativ 11% în această săptămână. Compania urmează să-şi prezinte rezultatele trimestriale marţi.

Rivalul european al SpaceX, mare câștigător al tensiunilor dintre SUA și Ucraina

Acţiunile grupului francez de comunicaţii prin satelit Eutelsat au crescut vineri cu până la 17,7%, pe fondul tensiunilor dintre Ucraina şi Statele Unite privind restricţionarea accesului armatei ucrainene la sistemele Starshield ale SpaceX, relatează CNBC.

Compania europeană este considerată una dintre principalele alternative la reţeaua Starlink, controlată de Elon Musk.

Titlurile Eutelsat au acumulat un avans de aproximativ 25% în ultimele cinci şedinţe bursiere, după ce autorităţile de la Kiev au acuzat SpaceX că a introdus, fără avertisment, noi restricţii asupra serviciilor de comunicaţii prin satelit utilizate în operaţiunile militare. Măsurile ar fi afectat conectivitatea şi capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor ruseşti.

Analiştii Deutsche Bank consideră că evoluţia bursieră a Eutelsat evidenţiază importanţa strategică a dezvoltării unor reţele europene independente de comunicaţii prin satelit. Potrivit acestora, investitorii percep compania franceză drept o alternativă credibilă la Starlink, într-un context în care dependenţa de infrastructura americană ridică tot mai multe preocupări de securitate.

Totuşi, analiştii avertizează că Eutelsat nu dispune de capacitatea necesară pentru a concura la aceeaşi scară cu SpaceX şi anticipează că acţiunile ar putea pierde o parte din câştigurile recente.

Eutelsat a fuzionat în 2023 cu operatorul OneWeb, într-o încercare de a contesta dominaţia Starlink pe piaţa internetului prin satelit. Grupul european operează peste 600 de sateliţi, comparativ cu mai mult de 6.750 în cazul Starlink, diferenţă care limitează capacitatea Eutelsat de a furniza un număr comparabil de terminale şi servicii.

Între timp, autorităţile ucrainene avertizează că Rusia profită de restricţiile asupra comunicaţiilor militare pentru a intensifica atacurile asupra infrastructurii civile. Serhiy Derkach, ministru adjunct pentru reconstrucţie, infrastructură şi transport, a declarat vineri pentru CNBC că forţele ruse vizează tot mai frecvent poduri, căi ferate şi puncte de trecere a frontierei.

„În condiţiile în care Statele Unite limitează utilizarea Starlink pe câmpul de luptă, Rusia consideră că acesta este momentul să provoace şi mai multă suferinţă infrastructurii civile ucrainene”, a afirmat Derkach.

Oficialul a avertizat că Ucraina se pregăteşte pentru săptămâni şi luni extrem de dificile şi are nevoie urgentă de sprijinul partenerilor occidentali. Populaţia se confruntă deja cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică de patru până la 12 ore pe zi.