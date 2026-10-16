„Am discutat despre situaţia de securitate, Ucraina şi războiul hibrid, inclusiv afectarea ţărilor vecine, printre care România, a existat o discuţie despre evenimentele recente la Marea Neagră. Aşa cum am făcut în urmă cu aproape un an, când aveam problemele la graniţa pe Dunăre cu dronele care erau deviate dinspre Ucraina, am solicitat ajutor până când echipamentele pe care noi le-am comandat pe SAFE vor veni în România şi deja am avut o discuţie, sau colegii au avut o discuţie cu echipa tehnică a Franţei, care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare şi să înţeleagă mai bine care sunt necesităţile pe care le avem la Marea Neagră”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan, la finalul Consiliului European, potrivit Agerpres.

Şeful statului a fost întrebat cum se poate creşte securitatea la Marea Neagră.

„Din nou, eu cred că e important să facem paralela cu ce-a fost acum câteva luni ca drone aeriene pe Dunăre şi ce se întâmplă acum cu drone aeriene şi navale la Marea Neagră. În momentul acela, noi am mers, exact cum facem şi acum, către partenerii noştri, le-am spus 'avem o comandă de echipament militar prin SAFE, acesta va veni într-un an şi jumătate, doi ani, doi ani şi jumătate, conform contractelor pe care le-am semnat, vă rog ajutaţi-ne', şi au fost şase ţări care ne-au ajutat. Vă aduc aminte - Statele Unite, Franţa, Italia, Spania, Slovacia şi Portugalia. Acum suntem exact în aceeaşi situaţie, o ameninţare care nu exista anul trecut pe navele care circulă în apropierea ţărmului nostru, aceeaşi solicitare la care, iată, în 24 de ore deja Franţa a răspuns, pentru că avem o relaţie foarte bună bilaterală şi sunt convins că şi alţi aliaţi vor răspunde. Tot timpul sunt provocări noi. Din fericire, România are o imagine bună, corectă, o relaţie bună, corectă cu aliaţii şi în situaţiile de necesitate avem ajutor de la ei şi, bineînţeles, programul SAFE, care în momentul în care contractele vor fi finalizate va permite o protecţie permanentă definitivă, de data asta, la Marea Neagră”, a mai evidenţiat preşedintele Nicuşor Dan.

Două nave au raportat incendii la bord, miercuri seară și joi dimineață, după ce ar fi fost atacate de drone. Una dintre ele se afla chiar în apele României, la numai 15 kilometri distanță de țărm.