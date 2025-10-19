Liceul „Bolintineanu”, în pericol în cazul prăbușirii blocului din Rahova. Experții cer un perimetru de siguranță

19-10-2025 | 19:32
Expertiza făcută la blocul din Calea Rahovei, avariat de explozia puternică de vineri dimineață, arată clar că imobilul nu mai poate fi locuit. Raportul făcut de mai mulți experți în construcții arată un risc iminent de prăbușire.

Daniel Nițoiu

O parte a blocului urmează să fie demolată controlat.

Pe de altă parte, procurorii au chemat-o duminică la audieri pe administratoarea blocului.

Mai mulți experți în construcții ai Universității București, ai Inspectoratului de Stat în Construcții, dar și ai unor firme private, au avut același verdict, după inspecția vizuală: blocul de pe Calea Rahovei nu mai poate fi locuit.

„Componentele structurale ale clădirii, alcătuite din pereți prefabricați și plăci din beton armat prefabricate, precum și îmbinările dintre acestea, prezintă prăbușiri locale, ruperi, dislocări, deplanări severe și crăpături vizibile.”, se arată în raportul experților. 

În plus, experții spun că, în urma exploziei, s-au produs acumulări de moloz care creează suprasarcini periculoase pe etajele care au rămas în picioare.

Se apreciază faptul că situația constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv.”, au mai precizat ei. 

Experții recomandă un perimetru de siguranță de 30 de metri în jurul blocului afectat, care să cuprindă și Liceul „Bolintineanu”, pentru că, în caz de prăbușire, plăcile din beton ar putea să cadă peste școală.

Răzvan Munteanu, Directorul Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic: „Municipalitatea va contracta o companie care va avea obiectivul de a dezafecta și îndepărta elementele cu risc iminent de desprindere. Apoi, sub coordonarea celor de la IGSU, oamenii vor putea să reintre în apartamente să-și ia bunurile de strictă necesitate. Tot săptămâna viitoare, Administrația pentru Consolidări va fi împuternicită să inițieze activitatea de expertiză tehnică, proiectare și execuție lucrări, după caz.”

Toți acești pași vor fi supravegheați și aprobați mai întâi de procurori, care se vor asigura că nu sunt distruse probe de care au nevoie în anchetă.

La dosar au strâns duminică una dintre cele mai importante mărturii: cea a administratoarei blocului.

Nimeni nu știe însă cât va dura reconstrucția blocului, așa că autoritățile caută soluții pentru locatarii rămași pe drumuri.

Deocamdată, au alocat pentru ei peste nouă milioane de lei din bugetele Primăriei Generale și ale Sectorului 5.

Cosmina Simiean, directorul DGASMB: „De luni vor trece la faza a doua: să găsim, cu fiecare familie, o soluție potrivită de locuire pe termen mediu și lung. Tot săptămâna viitoare vom începe să alocăm ajutorul financiar în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare membru de familie a cărei locuință a devenit inutilizabilă.”

Pe de altă parte, polițiștii criminaliști anunță că au primit rezultatele expertizei ADN în cazul celor două femei care au murit în explozia de vineri și a căror identitate nu era confirmată.

Abia acum familiile îndoliate se vor putea ocupa de înmormântare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-10-2025 18:25

