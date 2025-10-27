Bărbatul salvat cu greu dintr-o pădure în Mehedinți a murit la spital. Doborât de o creangă

Muncitorul în vârstă de 56 de ani - grav rănit, vineri, într-o pădure din județul Mehedinți - a murit la spitalul din Craiova.

Bărbatul - angajatul unei firme - tăia lemne cu drujba în pădure când s-a întâmplat nenorocirea.

Avea echipament de protecție, dar o creangă l-a lovit puternic. Nimeni nu știe cât a stat acolo, în stare de inconștiență, până a fost găsit de un coleg, care a sunat la 112.

Salvatorii au parcurs 5 kilometri prin nămol pentru a ajunge la el

Salvatorii au fost nevoiți să parcurgă 5 kilometri prin nămol, pe jos, ca să ajungă la el.

Moartea muncitorului este anchetată acum de polițiști, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. O altă anchetă a fost deschisă de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

