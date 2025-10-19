Un bărbat de 79 de ani a fost găsit mort în locuinţa sa. Pompierii au fost alertați că ieșea fum din casă

Stiri actuale
19-10-2025 | 11:58
pompieri

Un bărbat în vârstă de 79 de ani din localitatea Chirceşti, comuna Micleşti, a fost găsit, duminică dimineaţă, decedat în locuinţa sa, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

autor
Sabrina Saghin

Pompierii s-au deplasat la faţa locului după ce fuseseră alertaţi prin 112 că din locuinţă iese fum.

„Am fost alertaţi prin numărul unic de urgenţă 112 cu privire la prezenţa de fum într-o locuinţă din localitatea Chirceşti. La locul indicat s-au deplasat un echipaj al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Micleşti şi o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului Vaslui, având un efectiv de cinci pompieri militari. La sosirea echipajelor de intervenţie, în interiorul locuinţei a fost găsit un bărbat în vârstă de 79 de ani, fără semne vitale. Nu au fost identificate focare active de incendiu, însă deasupra sobei, tavanul locuinţei prezenta urme de afumare şi arsuri superficiale. Persoana decedată a fost extrasă din locuinţă, iar pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor", a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Poliţiştii au demarat cercetări în acest caz urmând să determine circumstanţele producerii evenimentului. 

Sursa: Agerpres

Etichete: barbat, mort,

Dată publicare: 19-10-2025 11:58

