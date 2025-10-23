Accident aviatic în judeţul Vaslui. Pilotul a fost găsit mort de forțele de intervenție, după ce avionul său s-a prăbușit

23-10-2025 | 11:35
Un avion ultrauşor s-a prăbușit, joi, în zona Băcani din județul Vaslui. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat.

Cristian Matei

Știrea este în curs de actualizare!

Potrivit News.ro, forţele de intervenţie din Vaslui au fost alertate după ce firma care deţine avionul nu a mai putut lua legătura cu pilotul.

Din primele informații, se pare că acesta nu a putut ateriza din cauza ceţii.

”Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

Sursa: News.ro

