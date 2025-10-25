Bărbat lovit de un copac în timp ce tăia lemne într-o pădure din Mehedinți. Salvatorii l-au găsit după aproape 8 ore

Misiune de salvare extrem de dificilă într-o pădure din județul Mehedinți pentru recuperarea unui bărbat de 56 de ani, grav rănit.

Omul lucra pentru o firmă din zonă și tăia copacii cu o drujbă, când s-a produs nenorocirea. La un moment dat, unul dintre arbori l-a lovit. Din cauza terenului accidentat, victima a fost găsită după ore bune și transportată la spital.

Bărbatul de 56 de ani, originar din județul Suceava, lucra pentru o firmă în Clisura Dunării. Se ocupa de tăierea copacilor din pădure, într-o zonă greu accesibilă, și avea echipamentul de protecție.

La un moment dat, unul dintre arbori l-a lovit în cădere. Colegii au dat alarma, când și-au dat seama că bărbatul lipsește.

Operațiune dificilă pentru salvatori

Salvatorii au pornit în căutarea victimei, însă terenul accidentat a îngreunat misiunea. Echipele de intervenție au mers inclusiv pe jos, 5 kilometri, pentru a ajunge la bărbat.

Claudiu Cenușe, șef Salvamont Mehedinți: Am reușit să urcăm cu autospeciala Salvamont la victimă, am coborât la salvare și a fost predat medicilor.

Amina Nicolicea, Ambulanța Mehedinți: A fost găsit inconștient într-o baltă de sânge. Au trecut aproape opt ore. Este în comă, traumatism cranian, fracturi costale, posibil să fie o hemoragie cerebrală, o fractură de bază de craniu.

Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

