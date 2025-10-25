Bărbat lovit de un copac în timp ce tăia lemne într-o pădure din Mehedinți. Salvatorii l-au găsit după aproape 8 ore

Stiri actuale
25-10-2025 | 07:39
accidentat padure

Misiune de salvare extrem de dificilă într-o pădure din județul Mehedinți pentru recuperarea unui bărbat de 56 de ani, grav rănit.

autor
Gigi Ciuncanu

Omul lucra pentru o firmă din zonă și tăia copacii cu o drujbă, când s-a produs nenorocirea. La un moment dat, unul dintre arbori l-a lovit. Din cauza terenului accidentat, victima a fost găsită după ore bune și transportată la spital.

Bărbatul de 56 de ani, originar din județul Suceava, lucra pentru o firmă în Clisura Dunării. Se ocupa de tăierea copacilor din pădure, într-o zonă greu accesibilă, și avea echipamentul de protecție.

La un moment dat, unul dintre arbori l-a lovit în cădere. Colegii au dat alarma, când și-au dat seama că bărbatul lipsește.

Operațiune dificilă pentru salvatori

Salvatorii au pornit în căutarea victimei, însă terenul accidentat a îngreunat misiunea. Echipele de intervenție au mers inclusiv pe jos, 5 kilometri, pentru a ajunge la bărbat.

Citește și
masina de politie,
Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori

Claudiu Cenușe, șef Salvamont Mehedinți: Am reușit să urcăm cu autospeciala Salvamont la victimă, am coborât la salvare și a fost predat medicilor.

Amina Nicolicea, Ambulanța Mehedinți: A fost găsit inconștient într-o baltă de sânge. Au trecut aproape opt ore. Este în comă, traumatism cranian, fracturi costale, posibil să fie o hemoragie cerebrală, o fractură de bază de craniu.

Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Fraudă de poker ”uluitor de complexă” descoperită în SUA. Mafia italiană din New York a bătut orice scenariu de film

Sursa: Pro TV

Etichete: mehedinti, padure, accidente de munca,

Dată publicare: 25-10-2025 07:39

Articol recomandat de sport.ro
Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde
Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde
Citește și...
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor din Mehedinți care au găsit dispozitive de interceptare în autospecială
Stiri actuale
Răsturnare de situație în cazul polițiștilor din Mehedinți care au găsit dispozitive de interceptare în autospecială

Răsturnare de situație în cazul agenților de poliție din Mehedinți care au descoperit săptămâna trecută, în autospeciala pe care lucrau, tehnică de interceptare, pe care au demontat-o. 

Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori
Stiri Diverse
Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori

O mașină de Poliție din Mehedinți a fost la un pas de a lua foc din cauza tehnicii de supraveghere instalate în secret de anchetatorii anticorupție în portieră și care a făcut scurtcircuit.  

Un bărbat din Mehedinți a fost reținut după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict
Stiri actuale
Un bărbat din Mehedinți a fost reținut după ce și-a înjunghiat prietenul în urma unui conflict

Un individ din Mehedinți a ajuns în spatele gratiilor, după ce și-a atacat prietenul cu un cuțit.

Recomandări
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților
Stiri Politice
Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Octombrie 2025

46:22

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28