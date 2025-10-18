Un bărbat de 88 de ani a fost găsit mort de 12 ore, în Neamț. Ar fi posibil un atac de urs

18-10-2025 | 08:24
Tragedie în județul Neamț, unde un bărbat de 88 de ani a fost găsit fără suflare în apropierea gospodăriei sale, aflată la marginea unei păduri.

Daniel Moldovan

Salvatorii au constatat că omul, care lipsea de o zi de acasă, era mort de 12 ore. Medicii legiști cred că bătrânul a fost atacat de un urs, însă ancheta urmează să confirme sau să infirme această ipoteză.

Fiul bărbatului a primit vestea cea rea de la un văcar din zonă.

Neculai Paleu, fiul victimei:A văzut căciula mai la deal de un gard, la un metru, și uitându-se după căciulă l-a observat și pe el căzut la pământ și mi-a dat telefon de m-am dus acolo. El era plecat cu o zi înainte, de la ora 12, și probabil acolo a fost atacat.”

Fiul a sunat imediat la 112, iar o ambulanță a ajuns cât s-a putut de repede în zona greu accesibilă. Din păcate, medicii nu au mai putut decât să constate decesul, petrecut cu ore bune în urmă.

turist urs transfagarasan
Tragedia de pe Transfăgărășan, în presa internațională. Detaliile care te pot ajuta să scapi cu viață de atacul unui urs

Semnele arată un posibil atac de urs

Radu Roibu, Ambulanța Neamț, purtător de cuvânt: „S-a primit solicitare pentru un bărbat care lipsea de aproximativ 24 de ore de acasă, a fost găsit cu fața în jos, în stop cardio-respirator, fără indicații de resuscitare, fiind decedat de mai bine de 12 ore. Prezenta un traumatism la membrul inferior drept.”

Posibila cauză a morții – atacul unui urs – a fost transmisă de Prefectura Județului Neamț, pe baza primelor concluzii ale medicilor legiști. Localnicii spun că prezența acestor animale în zonă a devenit o normalitate. Însă, până acum, oamenii nu au avut de suferit.

Polițiștii au început o anchetă și urmează să stabilească dacă, într-adevăr, omul a murit în urma atacului sălbăticiunii.

Andreea Atomei, IPJ Neamț: „Continuăm cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.”

În timp ce familia bătrânului se pregătește pentru înmormântare, întreaga comunitate așteaptă ca autoritățile să ia măsuri, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 18-10-2025 08:00

