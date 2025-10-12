Doi bărbați, găsiți inconștienți într-o curte din Brașov, intoxicați cu o substanță misterioasă. Unul dintre ei a murit

Autorităţile au intervenit duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Unul a fost declarat decedat, al doilea fiind transportat la spital.

Se pare că s-au intoxicat cu o substanţă necunoscută, fiind demarate verificări.

„Echipajele de intervenţie au fost solicitate să intervină în localitatea Şercaia, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconştiente în curtea unei locuinţe”, a transmis duminică seară ISU Braşov.

Unul dintre bărbați a ajuns la spital

La faţa locului s-au deplasat elicopterul SMURD Braşov, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov, din Zărneşti şi Făgăraş.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, bărbatul de 48 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decedat de către personalul medical”, a transmis ISU Braşov.

Cea de-a doua persoană, în vârstă de 46 de ani, a fost transportată de elicopterul SMURD la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, în stare foarte gravă, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Surse medicale au precizat că se ia în calcul varianta unei intoxicaţii cu o substanţă necunoscută, fiind demarate verificări.

