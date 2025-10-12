Doi bărbați, găsiți inconștienți într-o curte din Brașov, intoxicați cu o substanță misterioasă. Unul dintre ei a murit

Stiri actuale
12-10-2025 | 21:25
Crima

Autorităţile au intervenit duminică seară, în localitatea Şercaia, judeţul Braşov, unde doi bărbaţi au fost găsiţi inconştienţi într-o curte. Unul a fost declarat decedat, al doilea fiind transportat la spital.

autor
Aura Trif

Se pare că s-au intoxicat cu o substanţă necunoscută, fiind demarate verificări.

„Echipajele de intervenţie au fost solicitate să intervină în localitatea Şercaia, unde două persoane, în vârstă de 46, respectiv 48 de ani, au fost găsite inconştiente în curtea unei locuinţe”, a transmis duminică seară ISU Braşov.

Unul dintre bărbați a ajuns la spital

La faţa locului s-au deplasat elicopterul SMURD Braşov, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov, din Zărneşti şi Făgăraş.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, bărbatul de 48 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decedat de către personalul medical”, a transmis ISU Braşov.

Citește și
agresor bv
Un tânăr de 26 de ani din Brașov și-a bătut cu bestialitate mama și fosta iubită, chiar în apartamentul fetei

Cea de-a doua persoană, în vârstă de 46 de ani, a fost transportată de elicopterul SMURD la Spitalul Judeţean de Urgenţă Braşov, în stare foarte gravă, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Surse medicale au precizat că se ia în calcul varianta unei intoxicaţii cu o substanţă necunoscută, fiind demarate verificări.

A început cel mai mare exercițiu de mobilizare în București-Ilfov. 10.000 de rezerviști sunt chemați la instrucție și trageri

Sursa: News.ro

Etichete: mort, brasov, intoxicatie,

Dată publicare: 12-10-2025 21:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
Constructorul unui bloc din Brașov taie lumina locatarilor care refuză să-i dea mai mulți bani. ”Am plătit de teamă”
Stiri Sociale
Constructorul unui bloc din Brașov taie lumina locatarilor care refuză să-i dea mai mulți bani. ”Am plătit de teamă”

Război în instanță între mai mulți locatari ai unui bloc din Brașov și dezvoltatorul imobiliar care a ridicat clădirea.

Un tânăr de 26 de ani din Brașov și-a bătut cu bestialitate mama și fosta iubită, chiar în apartamentul fetei
Stiri Virale
Un tânăr de 26 de ani din Brașov și-a bătut cu bestialitate mama și fosta iubită, chiar în apartamentul fetei

Un tânăr de 26 de ani din Brașov a fost arestat preventiv pentru violență în familie, după ce și-a bătut fosta iubită și mama.

Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități
Stiri actuale
Rezervația de urși de lângă Brașov va fi gata în 2026. Aici vor fi aduse animalele care intră în localități

Rezervația de urși care se construiește lângă Brașov, cu bani europeni, va fi gata în prima jumătate a anului viitor, conform ministrul Mediului, Diana Buzoianu, care a inspectat șantierul.

Recomandări
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”
Romania, te iubesc!
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă și este o realitate pe care o vedem tot mai des.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
Stiri externe
Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său

Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Octombrie 2025

29:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28