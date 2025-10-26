Tragedie în Harghita. Un accident s-a produs între doua autovehicule, soldat cu un mort și trei răniți grav

O persoană a murit şi trei au fost grav rănite, în urma unui accident în care au fost implicate două autovehicule, petrecut pe un drum din judeţul Harghita, în localitatea Voşlăbeni.

La sosirea echipajelor de intervenşţie, trei persoane erau încarcerate, una fiind în stop cardio-respirator.

În pofida încercărilor de resuscitare ale echipajului medical, aceasta nu a mai putut fi salvată.

Echipajele au intervenit rapid

Potrivit ISU Harghita, duminică după-amiază a avut loc un accident rutier în localitatea Voşlăbeni, în care au fost implicate două autovehicule şi patru persoane, trei dintre acestea fiind încarcerate.

La locul accidentului s-au deplasat trei echipaje de pompieri din cadrul Detaşamentului Gheorgheni, cu o autospecială de stingere, una de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, precum şi patru echipaje de Ambulanţă, dintre care două cu medic, fiind solicitat şi un elicopter SMURD.

ISU Harghita

Victimele au fost transportate la spitale

După scoaterea celor trei victime, din care una era în stop cardio-respirator, echipajele medicale au acordat primul ajutor. Din păcate în cadrul persoanei în stop cardio-respirator, manevrele de resuscitare nu au avut efect.

Conform sursei citate, două persoane au fost preluate şi transportate de ambulanţele SMURD şi SAJ la la Spitalul Municipal Gheorgheni şi o persoană la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc.

