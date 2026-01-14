Ce a pățit un adolescent din Covasna care a sunat la 112 să anunțe că o persoană a fost înjunghiată mortal în inimă

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost sancţionat contravenţional pentru un apel fals la 112, prin care indica o presupusă crimă, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Covasna.

Potrivit sursei citate, minorul le-ar fi relatat dispecerilor că, pe fondul unui conflict generat de consumul de alcool, o persoană ar fi fost înjunghiată în zona inimii şi nu mai prezenta semne vitale.

"În seara de 13 ianuarie, la ora 23:23, Dispeceratul IJP Covasna a fost sesizat printr-un apel la 112 cu privire la un presupus incident grav, în localitatea Ghelinţa, pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de alcool, o persoană ar fi fost înjunghiată în zona inimii şi nu ar mai prezenta semne vitale. Apelul a fost unul deosebit de alarmant, cel de la telefon precizând, înainte de întreruperea convorbirii, că este vorba despre 'o urgenţă majoră, moarte de om'. Ulterior, persoana care a efectuat apelul nu a mai putut fi contactată, telefonul fiind închis. Pentru gestionarea situaţiei, poliţiştii au declanşat imediat procedurile specifice cazurilor de violenţă extremă, fiind alocate resurse importante de timp, personal şi logistică. Activităţile au fost desfăşurate neîntrerupt, de la momentul sesizării şi până în cursul zilei următoare, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 11:00, implicând verificarea mai multor entităţi private, instituţii publice, zone de interes şi a 10 persoane din 4 localităţi", se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri.

În cele din urmă, poliţiştii au reuşit să-l identifice pe adolescent, iar acesta a recunoscut că a iniţiat apelul fals.

Minorul a fost sancţionat contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului de urgenţă 112, cu suma de 500 de lei, conform prevederilor legale, iar tatăl acestuia a fost, de asemenea, sancţionat contravenţional pentru nesupravegherea minorului, cu 500 de lei, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Covasna, Nicoleta Tolvaj.

IJP Covasna subliniază că toate sesizările privind fapte de violenţă sunt tratate cu maximă seriozitate şi că apelurile false pot afecta intervenţiile reale, punând în pericol viaţa şi siguranţa altor persoane.

