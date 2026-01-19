ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord

Stiri externe
19-01-2026 | 19:13
Spania este îndoliată de cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii. Cel puțin 39 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit, nu departe de Cordoba.

Stirileprotv

Dintre cei 150 de răniți, printre care și doi compatrioți, 12 sunt în stare critică. Unul dintre români vorbea cu ai lui în momentul fatidic, și, pentru că i-a zburat telefonul din mână, familia nu a știut nimic de el multe ore. Premierul spaniol a decretat trei zile de doliu naţional.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Tragedia s-a petrecut la ora locală 19 și 45 de minute, în apropiere de satul Adamuz. La 10 minute de la plecarea din Cordoba, un tren de mare viteză al companiei IRYO, care circula de la Malaga spre Madrid, cu aproape 300 de oameni la bord, a deraiat la o schimbare de macaz.

Ultimele trei vagoane au sărit de pe șine, au ajuns pe sensul opus de unde venea o altă garnitură, care avea ca ruta Madrid - Huelva. Și în acest tren erau 200 de călători.

În urma impactului, primele două vagoane ale celui de-al doilea tren, aparținând companiei feroviare publice RENFE, s-au răsturnat de pe terasament.

Urmările au fost dramatice. Zeci de pasageri au rămas captivi în vagoanele strivite.

Fată: „M-am gândit că până aici ne-a fost. M-am întors către sora mea gândindu-mă să-mi iau adio, dar totul s-a întunecat în jur... erau doar țipete. Am încercat să mă îndrept spre sora mea, când cineva mi-a spus: Atenție, calci pe o fată!" Așa că nu am putut trece. Erau o mulțime de... bucăți din tren peste tot și... și m-au tras afară pe o fereastră, în timp ce o vedeam pe sora mea dincolo de fereastra, era inconștientă și am început să strig la toată lumea: "E însărcinată! Sora mea e însărcinată!"

Călător: „Ei bine… am simțit niște lovituri puternice. Dar eu eram în vagonul 2, cel din față, și acolo nu a fost chiar atât de grav, nu atât de puternic”.

Unii au încercat să iasă singuri pe geam.

Imagini postate de un călător surprind un angajat al companiei feroviare care le dă indicații pasagerilor din vagoanele cufundate în întuneric.

La fața locului au ajuns de urgență numeroase ambulanțe, echipaje de pompieri și peste 40 de militari. Și localnicii au dat o mână de ajutor.

Localnici: „Cu ATV-ul am scos de pe peron șapte sau opt persoane rănite, pentru că este imposibil să ajungi acolo cu ambulanțele”. / „Când am ajuns, am reușit să duc un băiat în spate de la capătul liniei, pentru că era, nu știu exact, poate la vreo 500 de metri distanță”.

Printre răniși se numără și un tânăr român. Acesta a povestit presei locale că impactul a fost atât de violent încât i-a zburat telefonul din mână în timp ce avea o conversație video cu părinții.

Pau Mosquera, CNN: „Una dintre principalele dificultăți cu care s-au confruntat serviciile de intervenție mobilizate la fața locului a fost lipsa luminii”.

De asemenea, temperatura scăzută, de doar 2 grade Celsius, a complicat situația multor răniți.

Aceștia au fost transportați la șase spitale din Andaluzia, iar autoritățile spaniole au făcut apel la populație să doneze sânge. Rudele pasagerilor au sunat insistent ca să afle starea celor dragi.

Iñigo Vila, directorul departamentului de urgențe, Crucea Roșie Spaniolă: „Oamenii erau într-o stare de mare nervozitate, ceea ce este logic și normal în astfel de momente, fiecare căutând membri ai familiei sau prieteni care ar fi putut fi în același tren”.

Spania nu s-a mai confruntat de 34 de ani cu un accident feroviar de o asemenea amploare.

Oscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor: „Accidentul este foarte ciudat. S-a produs pe o linie dreaptă, iar experții feroviari cu care am vorbit sunt extrem de surprinși de acest accident, e foarte neobișnuit, inexplicabil. Trenul IRYO era relativ nou, era în uz de nici 4 ani. Linia ferată a fost complet renovata recent cu investiții de 700 de milioane de euro, lucrările s-au încheiat în mai anul trecut”.

La lumina zilei, o echipă multidisciplinară a început sa cerceteze centimetru cu centimetru tronsonul de cale ferată din Adamuz.

Având în vedere gravitatea situației premierul Pedro Sánchez și-a anulat toate evenimentele programate luni.

