O femeie din Neamţ a sunat la 112 și a spus că a fost înjunghiată de soţ. Ce a urmat după venirea polițiștilor

18-11-2025 | 16:54
O femeie în vârstă de 42 de ani, din Târgu Neamţ, a fost amendată de poliţişti după ce a sunat la 112 şi a minţit că a fost înjunghiată de soţ, pe un drum din localitatea Războieni, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

 

Mihaela Ivăncică

Imediat după apel, femeia şi-a închis telefonul.

"În urma activităţilor informativ-operative desfăşurate de poliţişti, a fost identificată în localitatea Davideni persoana apelantă, o femeie în vârstă de 42 de ani, din Târgu-Neamţ. Aceasta nu a fost victima vreunei infracţiuni sau a unui act de violenţă domestică, precizând faptul că a dorit să facă o glumă", a precizat IPJ Neamţ.

În urma apelului fals, femeia a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 4.000 de lei.

În primele zece luni ale anului în curs, poliţiştii nemţeni au fost sesizaţi prin apel la 112 în 13.912 de cazuri, 687 dintre acestea fiind apeluri abuzive şi 1.030 apeluri false. 

Sursa: Agerpres

