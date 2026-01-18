După 10 zile și proteste soldate cu mii de morți, Iranul a restabilit parțial accesul cetățenilor la internet

18-01-2026 | 20:05
Getty

Accesul la internet a fost restabilit parțial în Iran, duminică, potrivit organizației nonguvernamentale Netblocks, specializată în monitorizarea securității informatice, într-un mesaj preluat de AFP de pe rețelele sociale.

Aura Trif

"Datele de trafic indică o revenire semnificativă a anumitor servicii online, printre care Google, ceea ce poate indica restabilirea unui acces puternic filtrat, coroborând mărturiile utilizatorilor care vorbesc despre o restabilire parţială", a precizat Netblocks.

Proteste sângeroase, niciun bilanț oficial

Accesul la internet a fost blocat în urmă cu zece zile, în contextul protestelor declanşate în 28 decembrie anul trecut împotriva regimului islamic şi relansate puternic în 8 ianuarie. Manifestaţiile de stradă din capitala Teheran şi din multe oraşe au fost reprimate dur, prin intervenţii ale forţelor de ordine soldate cu mii de morţi.

Informaţii despre violenţele împotriva protestatarilor şi despre arestări au putut fi transmise totuşi în afara ţării, în special prin conexiuni cu reţeaua de sateliţi Starlink.

Nu a fost comunicat niciun bilanţ oficial al victimelor, dar ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al republicii islamice, a vorbit pentru prima dată despre "mii de oameni ucişi", acuzând pentru acest lucru "răsculaţii" manipulaţi, după afirmaţiile sale, de Statel Unite şi Israel.

Donald Trump
Donald Trump spune că vrea noi lideri în Iran şi îl acuză pe Ali Khamenei de „distrugerea totală a ţării”

Autorităţile de la Teheran afirmă că deţin din nou controlul asupra situaţiei din Iran şi - conform televiziunii de stat - au redeschis duminică şi şcolile şi universităţile, care fuseseră închise de o săptămână.

Sursa: Agerpres

