Cine era tânăra ucisă de fostul soț, în Teleorman. Mihaela a fost înjunghiată de mai multe ori, chiar lângă biserică

Stiri actuale
10-11-2025 | 17:24
×
Codul embed a fost copiat

Crimă îngrozitoare în Teleorman. O femeie de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost omorâtă în stradă de fostul ei soţ, care avea emis ordin de protecţie.

autor
Daniel Nițoiu,  Mădălina Stețco,  Roxana Vlădășel

Conducerea poliţiei judeţene este acum verificată de şeful Poliţiei Române în legătură cu modul în care a fost derulată ancheta!

Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional!

Mihaela avea 25 de ani şi era mama a trei copii, cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani. Sâmbătă seară a murit înjunghiată de mai multe ori de fostul ei soţ.

Individul de 42 de ani era cuprins de gelozie şi, chiar dacă avea emis un ordin de protecţie de către instanţă, a pândit-o pe femeie şi a atacat-o lângă o biserică.

Citește și
tradatorii
Noi provocări, diseară, în Trădătorii: „Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”

Nu l-a făcut să ezite nici măcar faptul că tânăra îl ţinea în braţe pe fiul lor cel mic. După ce i-a luat viaţa femeii, a fugit acasă şi a încercat să se sinucidă. În final, a fost dus de poliţişti la spital.

Familia Mihaelei crede că tragedia putea fi evitată şi consideră că poliţiştii ar fi putut interveni mult mai devreme, ca să nu se ajungă la crimă!

Potrivit Poliţiei Teleorman, primul ordin de protecţie, provizoriu a fost dat pe 22 septembrie, pentru violenţă domestică. Dar bărbatul a încălcat acel ordin de mai multe ori, spune tatăl victimei, care a relatat că a chemat Poliția de trei ori și tot el a primit amendă.

După patru zile, instanţa a decis să emită un ordin de protecţie pe 6 luni. În aceeaşi zi, poliţiştii au constatat iar încălcarea ordinului! Tânăra le-a spus că a fost luată cu forţa în maşină, dusă pe un câmp şi violată de agresor. După acest incident, procurorii de pe lângă judecătoria Turnu Măgurele i-au deschis dosar penal pentru lipsire de libertate şi viol. Dar individul a rămas în libertate, iar pe 8 noiembrie a comis crima.

Verificări la poliție și parchet

Cazul a stârnit un nou scandal în rândul poliţiei române. Conducerea s-a deplasat în Teleorman, să verifice felul în care poliţiştii s-au ocupat de acest dosar.

Luni, şeful Poliţiei Române a dispus verificări privind felul în care au fost respectate procedurile de lucru. În cazul în care vor fi identificate nereguli, acesta a transmis că se vor lua măsuri drastice. Totodată, a ţinut să precizeze că femeia ucisă nu ar fi fost de acord cu monitorizarea bărbatului prin braţara electronică.

În plus, şeful poliţiei Române a cerut ca IPJ Teleorman să inventarieze rapid toate cazurile de violenţă în familie, care pot escalada.

Și procurorul general al României a cerut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Mai exact, vor să verifice felul în care au gestionat procurorii de caz, dosarul de viol şi lipsire de libertate.Ministrul Justiţiei s-a sesizat și el în acest caz şi anunţă că lucrează la un proiect de lege prin care cei care comit astfel de crime oribile să fie închişi pe viaţă.

Vă reamintim că această crimă vine după după cazul lui Emil Gânj din Mureş, care este încă în libertate, după ce şi-a ucis iubita şi i-a incendiat casa. Şi el avea ordin de protecţie emis de autorităţi.

Sursa: Pro TV

Etichete:

Dată publicare: 10-11-2025 17:22

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni
Stiri actuale
Crima din Teleorman. Femeia ucisă de fostul soț avea ordin de protecție. Bărbatul ar fi răpit-o și violat-o acum două luni

Femeia de 25 de ani, ucisă de fostul soț pe stradă în comuna Beciu, avea ordin de protecție împotriva agresorului, care o răpise și o violase, anunță IPJ Teleorman.

Noi provocări, diseară, în Trădătorii: „Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”
Stiri Diverse
Noi provocări, diseară, în Trădătorii: „Era un mormânt deschis și pregătit chiar pentru mine”

În castel nimic nu este la întâmplare! În ediția de aseară, am văzut care a fost prima crimă a celor trei trădători, iar Daniel a fost nevinovatul care nu a mai ajuns la micul dejun.

Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon
Stiri actuale
Explicația incredibilă a individei bănuită că ar fi ucis o bătrână în casa căreia locuia cu iubitul, în Pantelimon

Caz sinistru în orașul Pantelimon, din apropierea Bucureștiului. Suspiciuni de crimă au dus la exhumarea unei bătrâne de 83 de ani, care a decedat în urmă cu două săptămâni.

Care ar fi fost motivul pentru care bărbatul din județul Bacău și-a înjunghiat soția și apoi și-a luat viața
Stiri Virale
Care ar fi fost motivul pentru care bărbatul din județul Bacău și-a înjunghiat soția și apoi și-a luat viața

Crimă urmată de sinucidere este varianta luată în calcul de anchetatori, după ce un bărbat din județul Bacău și-a înjunghiat mortal soția, apoi, cu aceeași armă și-a provocat răni grave și a murit după câteva ore, la spital.

Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta
Stiri Socante
Crimă urmată de sinucidere, în Bacău. După ce și-a înjunghiat soția, bărbatul a sunat-o pe cumnata lui și a mărturisit fapta

Scene sângeroase s-au derulat într-o comună din județul Bacău. Un bărbat de 72 de ani și-a înjunghiat mortal soția, iar apoi a încercat să-și pună capăt zilelor.

Recomandări
Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții
Stiri Politice
Scenariul luat în calcul pentru noua reformă a pensiilor speciale. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la discuții

Președintele Nicușor Dan i-a chemat marți, la Cotroceni, pe liderii coaliție pentru a dicuta despre pensiile magistraților. Sursele Știrilor ProTV susțin că s-ar fi ajuns la o variantă de compromis.

Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis
Stiri Politice
Surse - Noua Strategie Națională de Apărare va fi prezentată miercuri. Nicușor Dan va reintroduce ceva scos de Klaus Iohannis

Președintele Nicușor Dan va prezenta, miercuri, în fața Parlamentului, Strategia Națională de Apărarea a țării. Documentul include și un reintroducerea unui element crucial pentru România, scos însă, în 2020, de Klaus Iohannis.

Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc
Stiri externe
Orban anunţă o înţelegere directă cu Trump: Ungaria, exceptată pe termen nedefinit de la sancţiunile asupra petrolului rusesc

Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni că "a bătut palma" cu preşedintele american Donald Trump "cu privire la scutirea Ungariei de sancţiunile petroliere americane pe o perioadă nedeterminată", relatează agenţia de presă MTI.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Noiembrie 2025

48:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 23

41:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28