Cine era tânăra ucisă de fostul soț, în Teleorman. Mihaela a fost înjunghiată de mai multe ori, chiar lângă biserică

Crimă îngrozitoare în Teleorman. O femeie de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost omorâtă în stradă de fostul ei soţ, care avea emis ordin de protecţie.

Conducerea poliţiei judeţene este acum verificată de şeful Poliţiei Române în legătură cu modul în care a fost derulată ancheta!

Atenţie, urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional!

Mihaela avea 25 de ani şi era mama a trei copii, cu vârste cuprinse între 3 şi 8 ani. Sâmbătă seară a murit înjunghiată de mai multe ori de fostul ei soţ.

Individul de 42 de ani era cuprins de gelozie şi, chiar dacă avea emis un ordin de protecţie de către instanţă, a pândit-o pe femeie şi a atacat-o lângă o biserică.

Nu l-a făcut să ezite nici măcar faptul că tânăra îl ţinea în braţe pe fiul lor cel mic. După ce i-a luat viaţa femeii, a fugit acasă şi a încercat să se sinucidă. În final, a fost dus de poliţişti la spital.

Familia Mihaelei crede că tragedia putea fi evitată şi consideră că poliţiştii ar fi putut interveni mult mai devreme, ca să nu se ajungă la crimă!

Potrivit Poliţiei Teleorman, primul ordin de protecţie, provizoriu a fost dat pe 22 septembrie, pentru violenţă domestică. Dar bărbatul a încălcat acel ordin de mai multe ori, spune tatăl victimei, care a relatat că a chemat Poliția de trei ori și tot el a primit amendă.

După patru zile, instanţa a decis să emită un ordin de protecţie pe 6 luni. În aceeaşi zi, poliţiştii au constatat iar încălcarea ordinului! Tânăra le-a spus că a fost luată cu forţa în maşină, dusă pe un câmp şi violată de agresor. După acest incident, procurorii de pe lângă judecătoria Turnu Măgurele i-au deschis dosar penal pentru lipsire de libertate şi viol. Dar individul a rămas în libertate, iar pe 8 noiembrie a comis crima.

Verificări la poliție și parchet

Cazul a stârnit un nou scandal în rândul poliţiei române. Conducerea s-a deplasat în Teleorman, să verifice felul în care poliţiştii s-au ocupat de acest dosar.

Luni, şeful Poliţiei Române a dispus verificări privind felul în care au fost respectate procedurile de lucru. În cazul în care vor fi identificate nereguli, acesta a transmis că se vor lua măsuri drastice. Totodată, a ţinut să precizeze că femeia ucisă nu ar fi fost de acord cu monitorizarea bărbatului prin braţara electronică.

În plus, şeful poliţiei Române a cerut ca IPJ Teleorman să inventarieze rapid toate cazurile de violenţă în familie, care pot escalada.

Și procurorul general al României a cerut un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Mai exact, vor să verifice felul în care au gestionat procurorii de caz, dosarul de viol şi lipsire de libertate.Ministrul Justiţiei s-a sesizat și el în acest caz şi anunţă că lucrează la un proiect de lege prin care cei care comit astfel de crime oribile să fie închişi pe viaţă.

Vă reamintim că această crimă vine după după cazul lui Emil Gânj din Mureş, care este încă în libertate, după ce şi-a ucis iubita şi i-a incendiat casa. Şi el avea ordin de protecţie emis de autorităţi.

