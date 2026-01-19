De ce purta o șurubelniță asupra lui individul care și-a înjunghiat fosta iubită în lift. Momentul atacului

Rănit în amor şi extrem de violent, un tânăr din Bucureşti şi-a atacat fostă iubită cu 20 de ani mai în vârstă pentru că femeia nu a mai vrut, să reia relaţia.

Furios, i-a aplicat acesteia mai multe lovituri în zona spatelui. Șansa ei a fost că purta o haină groasă și astfel a rămas în viaţă. Agresorul este cercetat acum pentru tentativa de omor.

Atenţie, urmează scene şi detalii care vă pot afecta emoțional!

Atacul a avut loc puţin după ora 22 şi 30 de minute, într-un bloc din sectorul 2 al Capitalei. Victima se întorcea acasă când şi-a întâlnit în faţa blocului fostul iubit.

Corespondent PROTV: „Bărbatul ar fi aşteptat-o pe femeie la scară, apoi a intrat cu ea în bloc, şi în ciuda insistențelor lui, pentru că se certaseră, femeia i-a explicat că nu vor relua relaţia. Momentul atacului a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în apropierea liftului.''

Discuţia dintre cei doi a durat minute bune, iar bărbatul și-a implorat fosta parteneră în genunchi. Pentru că femeia nu a cedat, a trecut de la lacrimi la violență. Dezlănţuit, a lovit-o de mai multe ori.

Ciprian Alexandrescu, administrator tehnic: „Cu o şurubelniţă, ceva de genul, de un iubit, fost iubit, săraca a încercat să-l respingă. l-a împins, a încercat să-l evite cât mai mult, dar s-a dus după ea la lift. Era supărat că îi zicea că nu mai vrea să fie cu el".

Deși grav rănită, femeia a reușit să ajungă acasă, iar fiul ei a anunţat poliţia şi a chemat Smurdul. Transportată la spital, a fost stabilizată.

Agresorul a plecat fără să se uite în urmă, dar după 16 ore poliţiştii l-au găsit în sectorul 4.

Individul este electrician de meserie şi nu este la prima faptă de acest fel. Are antecedente pentru violenţă asupra femeilor și a fost condamnat pentru viol, distrugere prin incendiere. Acum este acuzat şi de tentativă de omor şi riscă cel puţin 12 ani de închisoare.

