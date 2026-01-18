Tarifele lui Donald Trump tensionează alianța transatlantică. Europa ia în calcul „bazooka comercială”

”Europa nu se va lăsa șantajată" - declară premierul danez Mette Frederiksen, ca răspuns la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale, de la 1 februarie împotriva a 8 membri NATO, din cauza Groenlandei.

Amenințările „riscă să declanșeze o spirală periculoasă” de destabilizare, avertizează într-un comunicat comun 5 state nordice Marea Britanie, Franța Germania și Olanda.

Ambasadorii Uniunii Europene s-au reunit de urgență la Bruxelles. Franța ar fi cerut chiar activarea unui instrument de represalii economice, al Uniunii supranumit "bazooka comercială".

Betsy Klein, corespondent CNN la Casa Albă: L-am văzut pe președintele Trump folosind tarifele și, în mod specific, amenințarea cu tarifele, ca o tactică-cheie de negociere în al doilea său mandat. Președintele aplică acum această tactică în cazul Groenlandei”.

Donald Trump: "Începând cu 1 februarie 2026, toate țările menționate mai sus – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda – vor fi supuse unui tarif de 10% pentru toate mărfurile exportate în SUA. La 1 iunie 2026, tarifele vor fi majorate la 25%. Acest tarif va fi datorat și plătibil până în momentul în care se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei."

Premierul britanic a declarat că viitorul Groenlandei "îi privește doar pe groenlandezi și danezi". "Impunerea de tarife aliaților pentru că își urmăresc securitatea colectivă ca membri ai NATO este complet greșită" - a spus, tranșant, Keir Starmer

"Nicio intimidare sau amenințare nu ne va influența" - a declarat şi președintele francez Emmanuel Macron, descriind amenințarea lui Trump ca fiind "inacceptabilă".

Italia nu se numără printre aliații amenințați de noile tarife americane, dar premierul Giorgia Meloni nu s-a ferit să-i spună lui Trump ce crede

Giorgia Meloni: ”Preconizata creștere a tarifelor împotriva acelor țări care au ales să contribuie la securitatea Groenlandei este o greșeală și nu sunt de acord cu aceasta”.

Mark Stone, Sky News: Vor capitula din nou europenii? Ei s-au conformat, mereu și mereu, la cererile președintelui american, îngroziți de ce ar putea însemna amenințările sale cu tarife. De data aceasta, însă, sunt semne că s-au cam săturat de acest joc al lui Trump. Pare de neconceput să accepte cedarea unui teritoriu european către America. Însă, dacă Trump chiar pune în parctică amenințările sale cu tarife vamale, va fi dureros pentru aliații europeni”.

Președintele Trump insistă că America trebuie să dețină Groenlanda pentru securitatea națională.

Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU: Vă promit că viețile lor vor fi mai sigure, mai bune și mai prospere sub umbrelă Statelor Unite. În plus, dacă ne uităm la cheltuielile de apărare ale Danemarcei, aceasta nu are niciun spărgător de gheață greu. Practic, nu are o marină relevantă în emisfera vestică și cu siguranță nu contribuie într-un mod semnificativ la "Golden Dome", la apărarea spațială sau la alte tipuri de apărare antirachetă de care avem nevoie”.

Până una alta-acele exerciţii militare, la care participă aliații ameninţaţi de Trump cu tarife vamale sunt pe punctul de a începe în Groenlanda.

Søren Andersen, Comandant, Comandamentul Arctic Groenlanda, Nuuk: ”Danemarca a invitat Statele Unite să participe, pe picior de egalitate, cu celelalte țări NATO”.

Reporter: Vă aștepți ca armata SUA să participe?

Søren Andersen: Încă nu știu nimic despre asta.

