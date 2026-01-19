Tensiunile cresc în jurul Groenlandei. Gestul neașteptat făcut de Danemarca față de Statele Unite

19-01-2026 | 18:29
Frederiksen Trump
Forumul Mondial Economic de la Davos, Elveția, a început luni (19 ianuarie), dar fără ca Danemarca să fie reprezentată, au declarat oficialii forumului pentru Bloomberg.

Reprezentanții Forumului Economic Mondial au confirmat pentru Bloomberg că oficialii danezi nu vor participa, în ciuda invitației primite, pe fondul intensificării tensiunilor legate de interesul SUA de a achiziționa Groenlanda.

Cu o zi înainte, diplomații de vârf ai UE s-au reunit pentru discuții de criză pentru a dezbate tarifele de retorsiune împotriva SUA, deși New York Times a raportat luni că aceștia înclină mai întâi spre continuarea negocierilor.

108 miliarde de dolari - aceasta este valoarea mărfurilor americane amenințate cu tarife de retorsiune din partea UE dacă noile tarife americane vor intra în vigoare la 1 februarie, pe baza unui pachet anterior aprobat de Comisia Europeană în vara acestui an.

„Am subvenționat Danemarca, toate țările Uniunii Europene și alte țări timp de mulți ani, neaplicându-le tarife... Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să ne răsplătească”, a postat Trump sâmbătă pe Truth Social, anunțând noile tarife. „Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre.”

Trump a relansat apelurile publice pentru achiziționarea Groenlandei de către SUA, pe care o urmărește încă din primul său mandat, la scurt timp după operațiunea militară americană din Venezuela care l-a capturat pe Nicolas Maduro la începutul acestei luni, afirmând că SUA are nevoie de Groenlanda pentru „securitatea națională”.

Acest lucru i-a determinat pe liderii a șapte țări din UE, inclusiv Danemarca, să emită o declarație pe 6 ianuarie în care afirmau că „Groenlanda aparține poporului său”. Săptămâna trecută, fiecare dintre țările europene afectate de tarifele impuse de Trump a trimis trupe mici sau ofițeri de legătură în Groenlanda, în semn de sprijin pentru Danemarca.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă într-o declarație că „nici intimidarea, nici amenințările nu vor influența [Franța]”. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a adăugat că „aplicarea de tarife aliaților pentru urmărirea securității colective a aliaților NATO este complet greșită”.

Duminică seara, în ajunul summitului de la Davos, Trump a criticat din nou Danemarca, scriind pe Truth Social: „NATO spune Danemarcei, de 20 de ani, că «trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din Groenlanda». Din păcate, Danemarca nu a putut face nimic în acest sens. Acum a sosit momentul, și se va face!!!”

Dată publicare: 19-01-2026 18:29

