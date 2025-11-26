O fată de 11 ani din Timişoara a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Femeia ar fi vrut să se răzbune

26-11-2025 | 09:07
O fată de 11 ani din Timişoara a ajuns la spital după ce a fost înjunghiată de mama ei în timp ce dormea. Tatăl fetei a chemat salvarea, care a preluat-o pe cea mică şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.

Din primele informaţii se pare că mama, având probleme psihice, a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Supărată şi profitând că este singură acasă cu fiica ei, marţi seară, a decis să se răzbune, astfel că a luat un cuţit şi a înjunghiat-o de 4 ori, în timp ce aceasta dormea.

Tatăl fetei, care atunci a intrat în casă, a auzit gălăgie şi a intervenit. El a sunat la numărul de urgenţă 112, iar la faţa locului au sosit un echipaj de la Ambulanţă, dar şi poliţişti.

Fata a fost dusă la Spitalul de Copii ”Louis Ţurcanu” din Timişoara, unde medicii au stabilizat-o, iar mama agresivă a fost dusă la audieri.

Ea va fi supusă şi unei expertize de specialitate.

